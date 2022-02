Strada ad alto rischio nell’area Pip 

«La zona è priva di illuminazione pubblica, le cunette sono diventate delle discariche, riempite dai rifiuti abbandonati, e nelle strade si sono aperte voragini pericolosissime», continua Melis, coordinatore territoriale del movimento Unidos. A parte la tipografia industriale, a Is Argiddas operano, tra gli altri, un’azienda di materiali per l’edilizia e il centro commerciale Eurospin che, va però detto, è in una posizione privilegiata, essendo raggiungibile agevolmente dalla Statale 196. “La nostra zona artigianale è come abbandonata, eppure le tasse le paghiamo profumatamente al Comune», insiste Melis che punta il dito sulle ultime amministrazioni che si sono succedute alla guida di Serramanna. Moralvia Montis, vicesindaca con delega ai Lavori pubblici dell’attuale esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera, non nega le criticità di Is Argiddas. «La strada della zona artigianale è tra quelle che saranno oggetto di intervento», assicura Montisa. Qualche giorno fa, in Consiglio comunale, il sindaco Littera ha dato lettura delle dichiarazioni programmatiche per il suo mandato, dove trova spazio il «potenziamento e la manutenzione della rete di strade rurali e di infrastrutture dell’agro». Come la vecchia strada di Is Argiddas, poco meno di un chilometro sterrato pieno di buche, che fino a qualche anno fa ha costituito la strada obbligata per raggiungere, da corso Repubblica la zona Pip omonima.

Illuminazione inesistente, rifiuti abbandonati ai bordi delle strade e buche profonde nell’asfalto: è lo stato di abbandono che caratterizza la lottizzazione artigianale e commerciale di Is Argiddas, a Serramanna.

Nel Pip a iniziativa privata, sorto una ventina di anni fa, convivono a fatica diverse aziende costrette a fare i conti con le difficoltà logistiche causate dallo stato precario delle strade, e non solo. «Zero servizi», è il riassunto, impietoso, di Michele Melis, 38 anni, responsabile dell’area stampa di un grosso stabilimento tipografico: la Tre Esse, la prima impresa sorta due decenni fa, nella zona D produttiva ricavata fra la Statale 196 bis e i campi di carciofi, nell’agro tra Serramanna e Villasor.

I disagi

«La zona è priva di illuminazione pubblica, le cunette sono diventate delle discariche, riempite dai rifiuti abbandonati, e nelle strade si sono aperte voragini pericolosissime», continua Melis, coordinatore territoriale del movimento Unidos. A parte la tipografia industriale, a Is Argiddas operano, tra gli altri, un’azienda di materiali per l’edilizia e il centro commerciale Eurospin che, va però detto, è in una posizione privilegiata, essendo raggiungibile agevolmente dalla Statale 196. “La nostra zona artigianale è come abbandonata, eppure le tasse le paghiamo profumatamente al Comune», insiste Melis che punta il dito sulle ultime amministrazioni che si sono succedute alla guida di Serramanna. Moralvia Montis, vicesindaca con delega ai Lavori pubblici dell’attuale esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera, non nega le criticità di Is Argiddas. «La strada della zona artigianale è tra quelle che saranno oggetto di intervento», assicura Montisa. Qualche giorno fa, in Consiglio comunale, il sindaco Littera ha dato lettura delle dichiarazioni programmatiche per il suo mandato, dove trova spazio il «potenziamento e la manutenzione della rete di strade rurali e di infrastrutture dell’agro». Come la vecchia strada di Is Argiddas, poco meno di un chilometro sterrato pieno di buche, che fino a qualche anno fa ha costituito la strada obbligata per raggiungere, da corso Repubblica la zona Pip omonima.

La protesta

L’attenzione dei cittadini sulle infrastrutture che hanno bisogno di manutenzione resta alta. Al centro del dibattito c’è sempre Ponti Nou chiuso perché a rischio crollo e per il quale venerdì sera è stato messo in atto un flash mob. «Basta strade abbandonate», questo lo slogan per sollecitare interventi urgenti che l’amministrazione comunale, in effetti, ha già previsto.

