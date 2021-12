Stracittadina alla Torres 

Latte Dolce 2

Torres 3

Latte Dolce (4-3-1-2) : Carta (21' st Panai); Pireddu (1' st Piga), Patacchiola, Antonelli, Bilea (1' st Saba); Gianni, Cabeccia, Piredda; Palmas (32' st Altea); Bartulovic, Zecchinato (1' st Grassi). In panchina Salvaterra, Nurra, Cannas, Cassino. Allenatore Sai.

Torres (4-3-1-2) : Salvato; Rossi, Antonelli, Dametto (27' st R. Pinna), Mukaj (16' st Turket); Piredda (19' st Demartis), Bianchi, Kujabi; Lisai; Diakite (27' st Ruocco), Scotto (11' st Sabatini). In panchina Garau, Mignogna, S. Pinna, Tesio. Allenatore Greco.

Arbitro : Romaniello di Napoli.

Reti : nel primo tempo 27' Lisai, 35' Kujabi, 40' Scotto; nella ripresa 34' su rigore Cabeccia, 44' Bartulovic.

Sassari. Prima domina, va sul 3-0, poi nella ripresa cala, si distrae e il Latte Dolce si riporta sotto rendendo vivo il finale della stracittadina. Vince la Torres 3-2 in un “Vanni Sanna” con poco meno di tremila spettatori.

Squadre praticamente allo specchio, con Palmas da una parte e Lisai dall'altra ad agire sulla trequarti dietro le due punte, mentre per il Latte Dolce Cabeccia agisce davanti alla difesa e altrettanto fa Bianchi.

Il match

Al 22' rigore Torres perché su conclusione al volo di Antonelli la respinta di un difensore è col braccio. Calcia Scotto ma angola troppo e la palla rasoterra sfiora il palo sinistro. Poco dopo i miracolo di Carta sull'incornata di Lisai, che riprende alza sotto porta e il difensore Medico di testa sfiora l'autorete. La Torres passa in vantaggio al 27': Dametto serve Lisai che entra in area e angola da destra a filo d'erba. Insistono i rossoblù che manovrano bene con Lisai: palla filtrante per il terzino Rossi che entra in area, spara il missile e la traversa respinge, riprende Kujabi e converte nel 2-0. Al 38' la punizione di Scotto passa vicina al vertice sinistro, col portiere immobile. Scotto vuole rifarrsi del rigore sbagliato e ci riesce al 40', va via a sinistra in progressione, entra in area e pur braccato da due difensori conclude col diagonale del 3-0. Nella ripresa il rigore di Cabeccia dopo la mezzora tiene acceso il match, anche perché dopo che Sabatini manca la quarta rete all'89' accorcia Bartulovic.

