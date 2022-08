«Storie da Monteponi: le partite al Paraguay e l’asilo di don Renzo» 

«Ho voluto ricordare agli adulti, diciamo oltre i 45 anni, come era la vita in quella piccola cittadina di Monteponi cresciuta all’interno della città. Alle giovani generazioni di oggi, chine sul cellulare, voglio raccontare quanto hanno perso, l’esperienza della crescita a contatto diretto con la natura, con la curiosità senza limiti, persino con iniziative spericolate che ora scatenerebbero le ire degli esperti in tutte le discipline». Erano i “ragazzi dalle scarpe grosse”, i figli dei minatori nati e cresciuti nel villaggio minerario generato dalle stesse società industriali. «La gioia della scoperta di una galleria tra la vegetazione e le discariche di cui non conoscevamo i pericoli, la sorpresa a trovare il nido di un falchetto, il divertimento a studiare i comportamenti delle lucertole». Forma a scarponcino, suola carrarmato, lacci inerpicati tra asole e perni di metallo. Le donava la scuola con il bollino del patronato perché i piccoli potessero andare a lezione e uscire di casa. Ma vietate per il gioco, con ordine perentorio dei genitori. Eccole le “scarpe grosse” che danno il titolo al racconto che ci regala Antonio Carrogu. Pagina dopo pagina si viaggia in una sequenza di cartoline dipinte con il sentimento che solo chi ha fatto il pieno di quell’educazione e ne ha fatto rigore nella vita e nella professione può essere capace di narrare, «con freschezza e delicatezza» puntualizza Angelo Cherchi, poeta e scrittore, nella prefazione al volume (stampa Cte Iglesias, distribuzione Libreria Duomo).

La società

Il villaggio minerario di Monteponi era un’enclave pensata e realizzata dalle aziende minerarie per assicurare una vita autonoma, «scandita dal sibilo delle sirene che annunciavano l’ingresso e l’uscita degli operai dai turni di lavoro, dai rumori degli argani, dal fiume delle biciclette sulle quali viaggiavano i minatori per raggiungere i cantieri e rientrare a casa». La dinamica comunitaria si svolgeva in quei perimetri. Il pozzo, le discariche, lo spaccio, i carabinieri, l’asilo, l’infermeria. Tutto intorno la campagna, le colline, la vegetazione fitta. «Tanto spazio per nutrire la nostra insaziabile curiosità», racconta Antonio Carrogu. Chi non fosse di Iglesias deve immaginare il percorso della strada statale 126 dalle curve di Villamarina sino all’agonizzante ospedale Cto, fronte opposto alle Case operaie. Con il tempo la crescita urbanistica ha modificato il profilo dell’orizzonte e la visuale sul fronte di Campo Pisano, ma ovunque le tracce di quel periodo sono visibili nella realtà e stampate nella memoria.

L’educazione

«Avevo 3 anni quando persi mio padre. Dovetti ingegnarmi presto per aiutare la mamma – dice Carrogu attraverso il racconto di quegli anni Cinquanta e Sessanta –. La formazione dei ragazzini era in gran parte affidata alla strada, alla campagna, all’ingegno, alla fantasia. Il primo ricordo è di quelle interminabili partite al calcio con un pallone liso, che a fine estate finiva in cantina. Pensavo dovesse godere un meritato riposo, dopo tante botte in quello sterrato chiamato Paraguay, per anni teatro della festa dell’Unità organizzata dal Partito comunista. Ma noi instancabili esploratori, non avevamo sosta». L’appuntamento per arrampicarsi sull’apiscedda del lattaio, le mamme intorno al furgoncino con l’ambulante che vendeva varechina e bacinelle. «Poi la scuola elementare, dove c’era qualche maestra dai modi delicati e qualcuna che con la Montessori non aveva proprio fatto amicizia. Si cominciava a vedere la differenza tra noi poco agiati e i figli di papà».