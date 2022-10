Storia di Peppino, emigrato 90enne super tecnologico 

Alla soglia dei 90 anni, che compirà tra meno di un mese, parla con disinvoltura di megabyte, transistor, microprocessori e quant’altro. La tecnologia per lui non ha segreti, conosce il funzionamento delle moderne apparecchiature, usa app di messaggistica, e ha persino progettato e costruito due antifurto elettronici per auto e per appartamenti.

Giuseppe (Peppino) Mureddu, classe 1932, da Lodine, vive da anni a Monza e ha raccontato la sua esperienza nel libro “L’emigrato sardo. Verso il continente italiano ed europeo” (Leone editore). Ma prima di arrivare in Brianza ha passato molto tempo all’estero, emigrato per un lavoro ben retribuito, «non come in Italia, dove guadagnavano la metà». È stata questa la spinta a lasciare la Sardegna.

Quando era un bambino percorreva cinque chilometri a piedi per andare a scuola a Gavoi, poi ha iniziato come pastore, e suo padre – commerciante di maiali – lo portava spesso con sé. «Finito il nostro giro di vendite nei vari paesi mi affidava il denaro – racconta Mureddu – e per non rischiare di perderlo me lo faceva nascondere nelle mutande. Poi rientravo in paese con l’autobus: ero un ragazzino, non indossavo abiti eleganti, nessuno avrebbe mai pensato che portassi con me un piccolo tesoro. Babbo invece tornava a piedi».

Altri tempi, insomma, ma sarà proprio l’autobus uno dei suoi pallini: «Quando mio padre mi chiedeva “cosa vuoi fare da grande?”, rispondevo “l’autista” e a 21 anni mi ha mandato alla scuola guida di Nuoro. E sa dove dormivo per non fare avanti e indietro da Lodine? Il proprietario dell’autoscuola mi ha offerto ospitalità, mi ha solo annunciato: “Basta che non ti formalizzi troppo”. La mia camera da letto era nel suo negozio, vendeva bare».

Peppino è comunque riuscito nel suo intento e ha conseguito la patente, utile quando è partito per il servizio militare. Trascorsi i 15 mesi di leva obbligatoria, il ritorno a Lodine e un altro corso per avere il titolo per guidare i pullman, questa volta a Cagliari. Presentata domanda di lavoro come conducente, è rimasto appeso al classico “le faremo sapere”.