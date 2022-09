Storia di Gianni Loi: «Da trent’anni vendo e difendo la cultura» 

«Nel frattempo mi ero sposato, erano nate le prime due bambine, la famiglia era con me. Ma sentivo l’esigenza di essere più presente. E si faceva sentire anche un certo “mal di Sardegna”. Così, con mia moglie decidemmo di lasciare il lavoro e tornare a casa, rinunciando anche a un’ottima posizione economica». Nella sua città natale Gianni Loi dà una mano al cognato Vincenzo Pusceddu, titolare della cartolibreria avviata a fine anni Cinquanta con l’ausilio della propria famiglia. Quando nel 1992 l’attività viene venduta, prevale l’amore per i libri che avvolge in particolare Antonella, che aveva sposato Gianni. «Fu soprattutto lei l’artefice dell’idea di avviare una nuova libreria. Così nacque la libreria di via Duomo, che divenne un punto di riferimento, incontro e dibattito. Solo libri». E ospiti come Giampaolo Pansa, Vittorio Sgarbi, Roberto Gervaso.

«Facevo il geometra, lavoravo alla costruzione degli impianti nella miniera di Masua». Oggi Gianni Loi spera di vedere qualcuno dei suoi sette nipoti impegnato a diffondere la cultura della lettura attraverso la sua libreria. Un’esistenza cambiata, una virata che lo trasporta da un mondo a un altro, quando a metà degli anni Settanta decide di impegnare tutte le energie in quella avvolgente passione che è la vendita dei libri: «Un lavoro fondamentale per tutelare, valorizzare e diffondere l’opera degli scrittori», dice con certezza mai mancata ancora oggi che tra gli scaffali al numero 12 di via Sarcidano si appresta a celebrare con degna iniziativa i 30 anni al servizio della cultura.

«Facevo il geometra, lavoravo alla costruzione degli impianti nella miniera di Masua». Oggi Gianni Loi spera di vedere qualcuno dei suoi sette nipoti impegnato a diffondere la cultura della lettura attraverso la sua libreria. Un’esistenza cambiata, una virata che lo trasporta da un mondo a un altro, quando a metà degli anni Settanta decide di impegnare tutte le energie in quella avvolgente passione che è la vendita dei libri: «Un lavoro fondamentale per tutelare, valorizzare e diffondere l’opera degli scrittori», dice con certezza mai mancata ancora oggi che tra gli scaffali al numero 12 di via Sarcidano si appresta a celebrare con degna iniziativa i 30 anni al servizio della cultura.

Lontano dall’Isola

Giovane diplomato, in procinto del matrimonio, Gianni Loi entra nella squadra dei tecnici della Recchi di Torino, grande impresa metalmeccanica che attraverso intrecci societari futuri arriverà alla nascita di Impregilo. «Dovevamo costruire gli impianti per l’arricchimento dei minerali. Ci sono stato due anni, poi nel 1972 mi propongono di andare a Taranto. Accettai. Lavoravamo all’interno dell’Italsider. Dodicimila trasfertisti, una cittadina». Nello stabilimento soprannominato “l’acciaieria del Tirreno” si fabbricavano grandi tubature per impianti industriali. Il maggiore acquirente era la Russia. Trascorrono altri due anni e il tecnico iglesiente, in virtù delle sue ottime capacità, riceve la proposta di un trasferimento nello stabilimento analogo di Milazzo. Qui arriva la svolta.

La seconda vita

«Nel frattempo mi ero sposato, erano nate le prime due bambine, la famiglia era con me. Ma sentivo l’esigenza di essere più presente. E si faceva sentire anche un certo “mal di Sardegna”. Così, con mia moglie decidemmo di lasciare il lavoro e tornare a casa, rinunciando anche a un’ottima posizione economica». Nella sua città natale Gianni Loi dà una mano al cognato Vincenzo Pusceddu, titolare della cartolibreria avviata a fine anni Cinquanta con l’ausilio della propria famiglia. Quando nel 1992 l’attività viene venduta, prevale l’amore per i libri che avvolge in particolare Antonella, che aveva sposato Gianni. «Fu soprattutto lei l’artefice dell’idea di avviare una nuova libreria. Così nacque la libreria di via Duomo, che divenne un punto di riferimento, incontro e dibattito. Solo libri». E ospiti come Giampaolo Pansa, Vittorio Sgarbi, Roberto Gervaso.

Il mondo cambia, la globalizzazione avanza. «Arrivano i supermercati, i negozi cinesi ovunque, si fanno largo le multinazionali dell’e-commerce, insomma il commercio soffre tanto», dice con toni d’amarezza Gianni Loi, che proprio in quegli anni era fiduciario di una Confcommercio che registrò l’apice dell’influenza con 180 associati in città. Il giro d’affari è calato. Anche per la libreria arriva la necessità di adeguarsi. Così ci trasferiamo in via Sarcidano, cinquanta metri più in là, sempre nel cuore del centro storico, ma in un locale tre volte più piccolo».

Ne l territorio

Non mancano i grandi casi letterari, i nomi nazionali e mondiali della letteratura. «Ma Antonella ha voluto puntare con decisione al prodotto locale, autori, ricercatori. Narratori e studiosi delle miniere, della storia e della tecnica. Insomma, attraverso la libreria è nato un punto di riferimento culturale che funziona molto bene». Una scelta vincente quella di Antonella Pusceddu, che parallelamente è stata per due mandati alla guida della Fidapa, socia storica e tra le inventrici del concorso che premia i balconi fioriti.

Dal giorno della svolta sono trascorsi trent’anni. Gianni Loi continua a stare nella trincea, impegnato in una battaglia che ricorda quella della protagonista di Kerri Maher nel romanzo “La libraia che salvò libri”, da cui è stata tratta anche una versione cinematografica.

