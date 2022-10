Stop linea piombo: la Portovesme srl non cambia idea 

La Portovesme srl non torna indietro: nella riunione al ministero dello Sviluppo Economico conferma la decisione di fermare la linea piombo.

Speranze vane

L’Energy Release approvato dal Governo (210 euro a megawattora, per il 30 per cento del consumo medio di energia dell’ultimo triennio) non è sufficiente a disinnescare la prossima fermata del Kss di Portovesme e della fonderia di San Gavino, uno stop che coinvolgerà 200 operai, da aggiungere ai 400 in cassa integrazione a rotazione dallo scorso gennaio. L’amministratore delegato Davide Garofalo ha ribadito l’impossibilità di proseguire a causa dei costi elevatissimi dell’energia elettrica, in assenza di una soluzione efficace. Ha anche parlato della possibile riconversione degli impianti di Portovesme per produrre materiali più appetibili nel mercato mondiale, utili alla produzione di batterie di nuova generazione. Lo studio di fattibilità sarà pronto per la prossima primavera.

«La Regione Sardegna apprezza la volontà dell’azienda di continuare ad investire nel sito industriale di Portoscuso, riconvertendo la produzione per aprirsi a nuovi mercati - hanno detto gli assessori al Lavoro Alessandra Zedda, all’Industria Anita Pili, all’Ambiente Gianni Lampis - ma rinnova l’appello di non fermare gli impianti della Fonderia di San Gavino e scongiurare nuove misure di cassa integrazione. Chiediamo più tempo, in attesa che entri in carica il nuovo Governo e metta in campo quegli strumenti necessari per calmierare i prezzi dell’energia, integrando il decreto Energy Release con una riserva alle isole maggiori». Durante l’incontro è stato ribadito che l’emergenza numero uno è il costo dell’energia. Tra le ipotesi emerse l’estensione alla Portovesme srl di accordi bilaterali già esistenti per altre fabbriche al momento non operative. Strada tutta da verificare che eventualmente sarà il nuovo Governo a valutare. Quello di oggi era l’ultimo tavolo presieduto dalla viceministra Alessandra Todde. «Essendo un tema legato all’energia - ha detto la viceministra - continuerò a impegnarmi a supportare ogni possibile sinergia, anche territoriale, per garantire le necessarie condizioni affinché la Glencore continui ad investire nel Sulcis».

Le reazioni