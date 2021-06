Stop dei negozianti all’isola pedonale: «Ora è un azzardo» 

Sembravano tutti d’accordo, invece ora in via Porcu cresce il fronte del “no”. Diversi commercianti non sono favorevoli alla pedonalizzazione della strada a partire da questo mese. O meglio: lo sarebbero, ma in futuro, soltanto dopo l’abbellimento della strada, la riapertura di tutti i negozi ora sfitti, il rifacimento delle infrastrutture e soprattutto la realizzazione di parcheggi. Perché, a loro dire, tentare questa nuova avventura adesso, dopo le chiusure per via del Covid, «sarebbe azzardato e rischioso».

Le condizioni

Ne è convinta ad esempio Patrizia Perez, che da suo negozio di abbigliamento dice: «Si rischia che chiudendo la circolazione delle auto, la strada diventi un deserto ancora più grande. È un grande punto interrogativo». Potrebbe funzionare soltanto, «se si rimette in sesto la via. Ma se rimangono queste condizioni non sono d’accordo, non si può iniziare in questo momento. Qui quando avevano rifatto l’asfalto qualche anno fa, non avevano grattato via quello vecchio ma avevano steso semplicemente il nuovo bitume sopra: così ogni volta che piove il negozio si allaga. In queste condizioni si vuole fare l’isola pedonale? Prima devono rifare le infrastrutture, poi eventualmente si può pensare alla pedonalizzazione. E magari con un volto migliore, così i commercianti sono invogliati a ravvivare i locali sfitti».

Nel fronte del no si schierano soprattutto le attività che si trovano nel tratto della strada di fronte al Comune, penalizzate anche in altre circostanze da iniziative che avevano coinvolto solo il primo tratto lasciando da loro soltanto il deserto.

Tavolini

«Non sono assolutamente d’accordo alla pedonalizzazione», dice Mario Secci del negozio di abbigliamento Roberto Boutique, «perché la strdada non ha le caratteristiche per essere chiusa al traffico. Si potrebbe fare se si allargassero i marciapiedi per mettere i tavolini, ma di certo non adesso a giugno, quando cerchiamo di riprenderci da tutto quello che è successo e il rischio sarebbe troppo grande. Ora è troppo azzardato, in futuro quando si metterà mano alla riqualificazione se ne riparlerà».

Poco distante Roberta Argiolas di Rb donna aggiunge: «Pedoanalizzazione ora? Non se ne parla. Non avrebbe senso. Ci sono quattro negozi e due bar, quale potrebbe essere l’attrazione per la gente? Bisogna prima far diventare via Porcu il salottino di Quartu: solo dopo le cose potrebbero andare in maniera diversa».

Laura Cabras, della vicina erboristeria, concorda sul fatto che «non è il momento giusto per rischiare con la pedonalizzazione. Ho molta paura: ci sarebbe ancora meno movimento e in questo momento così difficile sarebbe troppo rischioso. Magari in futuro potrei essere d’accordo, ma solo se si apporteranno modifiche».

Aree per la sosta

Come ad esempio la realizzazione di altri parcheggi che, evidenzia Luigi Serreli del negozio di calzature: sono essenziali. «Senza quelli non è possibile pensare a una chiusura della strada alle auto. Adesso quindi ritengo impossibile avviare la pedoanlizzazione. Si potrebbe provare per un mese, magari a settembre, per vedere che succede».

Storce il naso anche Francesca Floris di pizza Shop: «Siamo assolutamente contrari», dice , «a meno che non si crei un’attrazione o qualcosa che favorisca il movimento delle persone, come quelle degustazioni di vino che avevano fatto qualche anno fa in occasione della festa di Sant’Elena. In caso contrario non avrebbe alcun senso e ci complicherebbe ancora più il lavoro».

