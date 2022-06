Stop definitivo alla terza farmacia 

Libera la terza farmacia di Sanluri, bloccata per via dei contenziosi fra il Comune e la Regione da una parte e dall’altra i vincitori del concorso del 2012. Lo comunica l’assessorato regionale della Sanità: la voce “pende contenzioso” davanti alla sede di Sanluri non ha più ragione d’esserci «il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso dei farmacisti, riconoscendo la legittimità della collocazione all'interno della località elencata nel bando». Domani, alle 18, via alle procedure di accettazione o rinuncia delle sedi assegnate col terzo interpello che nel Medio Campidano, oltre Sanluri Stato, prevede 5 sedi: Arbus-Ingurtosu, Guspini-Montevecchio, Las Plassas, Genuri, Setzu.

Il contenzioso

Il Tar prima e il Consiglio di Stato dopo hanno riconosciuto il corretto operato sia dell’amministrazione perché «la pianificazione urbana delle farmacie spetta al Comune», sia della Regione che «ha revocato ai ricorrenti l’assegnazione della sede per aver superato i tempi di apertura stabiliti dal bando di concorso». Per i giudici amministrativi una volta individuate le sedi farmaceutiche, la valutazione comparativa dell'interesse pubblico attiene ai limiti della discrezionalità del Comune che non può essere condizionata dal favorire l’interesse privato. Sicché il diniego al trasferimento dalla frazione di Sanluri Stato al centro della città, a 300 metri dalle due farmacie storiche, non può essere legittimato dal numero dei 500 residenti e neppure dalla carenza di un locale idoneo. «In ogni caso - ribadiscono i giudici - nell'esercitare il proprio potere di programmare la distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità». Ricordano che «i ricorrenti erano venuti a conoscenza dell’ubicazione della sede nella frazione perlomeno nel momento in cui sono stati interpellati per la scelta».

I problemi

Era il 2015 quando Manuel Murabito, Antonpietro Lorefice, Elisabetta Cocco parteciparono al concorso pubblico indetto dalla Regione per l’assegnazione di 92 sedi farmaceutiche nell’Isola. I tre giovani farmacisti ci hanno provato. Convinti di aver scelto una farmacia al centro della città, la prima delusione l’hanno avuta quando sono arrivati nella cittadina del Campidano ed hanno appreso che la sede, inizialmente designata a Sanluri centro, era stata trasferita a Sanluri Stato, piccola frazione di 500 anime. A quel punto hanno tentato in tutti i modi di far leva sull’amministrazione, sperando in un passo indietro. Così non è stato. Sette anni dopo l’unica certezza è la nota della Regione che con il terzo interpello ha rimesso in gara 46 farmacie, fra sedi vacanti e di nuova istituzione. Con la precisazione che per Sanluri Stato il «contenzioso è risolto in quanto i giudici hanno riconosciuto la correttezza nelle procedere del Comune e della Regione». Vicenda conclusa? I farmacisti assegnatari, Murabito, Antonpietro e Cocco, si preparano a presentarsi alla corte di Strasburgo.