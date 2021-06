«Stop all’offensiva dei vaccini» 

MATERA. Si può sconfiggere il Covid e sostenere la ripresa solo con un approccio sistematico e multilaterale, garantendo l’accesso equo ai vaccini perché «nessuno si salva da solo». Sembra unanime la posizione riassunta dal padrone di casa Luigi Di Maio alla ministeriale degli Esteri del G20 a Matera, il primo in presenza dopo il meeting saudita del 2020. Ma su come sostenere la campagne vaccinali dei Paesi poveri ci sono divergenze, sulla scia dello scontro dell’Occidente con la Cina («La nazione più complicata con cui abbiamo a che fare», dice il segretario di Stato Usa Antony Blinken)e con la Russia, due Paesi ancor più saldati dal rinnovo di lunedì dell’Accordo di cooperazione, presenti a Matera il primo in videocollegamento, il secondo con un viceministro.

L’affondo tedesco

Il tedesco Heiko Maas punta il dito contro «la diplomazia vaccinale» che Pechino e Mosca portano avanti da mesi, mirando - è l’accusa - a «vantaggi geostrategici di breve termine» anziché ad aiutare la salute globale. Il riferimento è alle milioni di dosi dei loro vaccini Sputnik, Sinovac e Sinopharm donate a Paesi africani, dell’America Latina, persino europei nei Balcani. Donazioni che all’Occidente paiono appunto una strategia per accrescere la propria influenza nel mondo, anche a rischio di somministrare vaccini inefficaci, come alcuni studi ripresi dai media Usa sostengono sia successo in Cile con il Sinovac.

Le cifre dell’egoismo

La replica di Pechino non si fa attendere. Collegato da remoto, il ministro Wang Yi rivendica la generosità della Cina: «Noi abbiamo distribuito 450 milioni di dosi a 100 Paesi». Ed esorta il resto del G20. «Chi può ha il dovere di contribuire a eliminare il divario di immunizzazione» nel pianeta.

Nel giorno dei 3 miliardi di dosi somministrate nel mondo, la foto della distribuzione dei vaccini scattata dall’Afp mostra in modo evidente il solco tra i Paesi ricchi e quelli poveri: in Africa sono state somministrate 3,6 dosi ogni 100 abitanti, sono 79 su 100 nei Paesi ad alto reddito, la media mondiale è 39 su 100.

