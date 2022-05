Stop allo sgombero di villa Nizzi 

Nizzi torna a casa. A distanza di meno di un anno dalla diffida di sgombero firmata dai magistrati del Tribunale di Tempio, il sindaco di Olbia ha di nuovo la disponibilità della sua residenza golfarancina (abusiva, secondo il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso). Qualche giorno fa è stata accolta l’istanza del difensore di Nizzi, l’avvocato Pietro Carzedda. ll primo cittadino di Olbia, nella primavera del 2021, aveva ricevuto un provvedimento del gip di Tempio, Caterina Interlandi, con il quale veniva nominato un nuovo custode dell’immobile di Golfo Aranci, con relativo invito ad ottemperare allo sgombero. Un provvedimento contro il quale Nizzi ha “combattuto” con diversi ricorsi, tutti respinti, almeno inizialmente. Mentre ora il Tribunale ha accolto le istanze delle difesa del sindaco olbiese. L’avvocato Pietro Carzedda (difensore del primo cittadino di Olbia insieme al collega, Leonardo Salvemini) non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma è evidente che la decisione del Tribunale segna una svolta nella complessa vicenda della villa del residence di Torre Terrata.

L'accusa

Il dissequestro della residenza non chiude minimamente il caso. Restano in piedi le contestazioni del Procuratore, Gregorio Capasso, basate sulle indagini del Corpo forestale. Secondo il pm, la villa di Torre Terrata (con una meravigliosa vista mare) è abusiva, perché è stata costruita con la concessione edilizia scaduta. Non solo, sempre secondo la Procura, una parte dell’edificio è stata trasformata illecitamente (seminterrato utilizzato come un mini appartamento). Gli indagati, oltre a Nizzi, sono Luigi Guerri, esecutore dei lavori, il direttore del cantiere, Giovanni Antonio Spano, il progettista Giorgio Derosas, il dirigente del Comune di Golfo, Dino Puggioni, e l’architetto Sandra Deiana.

La difesa

L’avvocato Pietro Carzedda ha già fatto valere le sue argomentazioni. Intanto Nizzi ha sempre sostenuto che i lavori sono iniziati quando la concessione era ancora valida. Inoltre, la difesa ha incassato la conformità urbanistica del Comune di Golfo Aranci. Infine, il seminterrato indicato negli atti delle indagini è stato “riportato” alla destinazione originaria. Non è escluso che la Procura, a questo punto, possa anche rivedere le contestazioni mosse originariamente al sindaco.