«Stop all’invasione di bici e skateboard» 

Lo avevano chiesto ripetutamente per mesi, sostenuti anche dai genitori preoccupati perché non volevano vederli sfrecciare nelle strade in mezzo alle auto. Ma a quattro anni di distanza dalla prima mobilitazione per uno spazio attrezzato, a Sestu non c’è ancora né la tanto sospirata pista per gli skateboard né quella per le bici bmx. Il risultato è che dopo la fine del lockdown i ragazzini, tutti tra i dodici ed i sedici anni, sono tornati a cimentarsi nelle loro evoluzioni acrobatiche sul lastricato di piazza Giovanni XXIII, il grande piazzale in marmo bianco di Orosei che circonda la chiesa di San Giorgio, attirandosi le ire dei parrocchiani.

Il caso

Le prime proteste sono iniziate a comparire sui social network negli ultimi giorni della scorsa settimana, ma basta chiedere alle persone che escono dalle funzioni religiose per capire che la piazza è troppo stretta per mettere assieme i giovanissimi che sfrecciano su skateboard e biciclette, con gli adulti e gli anziani che entrano ed escano dalle funzioni religiose. «Arrivano verso le 17 e fanno le gare, lasciando spesso i segni delle ruote nel marmo», protesta Annalisa Mameli, che due settimane fa con altre parrocchiane ha pulito dalle sgommate la parte laterale del piazzale della chiesa, «comprendiamo che i ragazzi, soprattutto così giovani, si debbano divertire ed è meglio se stanno in piazza piuttosto che nelle strade trafficate dalle auto, ma qui c’è gente che spesso soffre e viene a pregare, oltretutto sino a poco tempo fa c’erano proprio i cartelli che vietavano di giocare a pallone o usare bici, pattini o mezzi a rotelle». Molti adulti, però, sono dalla parte dei ragazzi. «Sono anni che si parla di uno spazio sicuro dedicato ai giovani, con piste e rampe, ma alla fine non siamo mai riusciti a realizzarlo», racconta Emanuele Follesa, che un decina di anni fa aveva partecipato ad una cordata di imprese per costruire uno skatodromo nella zona di via Vienna, «i giovani hanno ragione che servirebbe uno spazio idoneo alle loro esigenze, ma non è certamente un privato che può accollarsi le spese perché non ci sarebbe un rientro. Oltretutto servono assicurazioni e le spese sono ingenti». Ma nel frattempo in piazza Giovanni XIII la tensione sale e nei giorni scorsi sono volati insulti tra giovanissimi e anziani che andavano in parrocchia.

L'amministrazione

«Per quanto riguarda nello specifico lo skate park», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, «è una delle richieste fatte più volte dai ragazzi e ancora oggi purtroppo non a soddisfatta per diversi motivi. Tra questi manca la disponibilità di un’area adeguata che non sia troppo decentrata, affinché sia facilmente raggiungibile. Servono poi risorse per poter realizzare qualcosa di veramente fruibile, perché nel momento in cui fosse possibile realizzarlo non vorremmo fare lo stesso errore che hanno fatto altre amministrazioni realizzando delle strutture che alla prova dei fatti sono risultate carenti sia dal punto di vista funzionale che della sicurezza». Qualche anno fa anche una palestra aveva ipotizzato di prendere in gestione i campi da tennis e calcetto di via Vienna, realizzando in un’area anche delle rampe per gli appassionati delle bmx e degli skate. Ma l’iniziativa è poi naufragata. «Conosciamo», chiarisce la sindaca Paola Secci, «le esigenze di svago dei ragazzi, accentuate peraltro dall’emergenza per il Covid-19 che li ha privati della libertà per come la conoscevano negli anni scorsi. Per questo stiamo cercando di offrire spazi aperti affinché ci si possa ritrovare offrendo così dei punti di interesse per il loro svago».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Manca la disponibilità di un’area adeguata dove realizzare una pista per gli skateboard