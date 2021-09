Stop all’elicottero: manca l’intesa  coi Vigili del fuoco   

Domenica sera un settantenne di Tortolì è stato colto da emorragia cerebrale. Trasportato in ambulanza all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, le sue condizioni hanno suggerito ai medici il trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il personale sanitario ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elicottero dell’Areus per bruciare i tempi nella corsa per la vita. Ma dalla centrale operativa non hanno autorizzato l’invio del velivolo perché l’elisuperficie dei Vigili del fuoco di Lanusei, dove sarebbe dovuto atterrare, non è convenzionata con l’Areus. Il paziente è stato dunque caricato su un’ambulanza e trasportato a Cagliari dove è arrivato dopo un’ora e mezza. Le condizioni di salute dell’uomo, un imprenditore, sono rassicuranti, ma la vicenda mette ancora una volta a nudo la criticità logistico-sanitaria che sembrava a un passo dalla risoluzione già la scorsa primavera.

Il caso

Il nodo resta sempre lo stesso: la convenzione tra Areus e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per le sue caratteristiche tecniche l’infrastruttura, operativa dal 12 ottobre 2004, può accogliere un velivolo di 18 metri fuori tutto. Anche sotto le stelle, quando comunque è d’obbligo la presenza di una squadra di vigili per garantire l’assistenza al pilota. Tuttavia senza convenzione il servizio non può essere assicurato, benché in più occasioni l’elicottero del soccorso sia atterrato sulla pista. Nel 2020 è accaduto in un centinaio di circostanze, alcune delle quali anche di notte. Ma si è trattato di casi extra convenzione, che resta la questione prioritaria da risolvere. Ne sono consapevoli anche all’Areus. Qui la faccenda è sul tavolo della commissaria straordinaria Simonetta Bettelini, 60 anni, che conferma la trattativa in corso con i Vigili del fuoco e aggiunge: «Siamo disponibili a portare avanti le interlocuzioni e al più presto - ha dichiarato la Bettelini - attendiamo notizie dal comando provinciale dei Vigili del fuoco per provare a chiudere l’accordo». Gli uffici legali delle due parti dovranno lavorare alla stipula di una convenzione che prevederebbe anche il riconoscimento di un canone annuo al ministero dell’Interno, a cui fa capo il Corpo dei Vigili del fuoco che ha tra il suo patrimonio proprio l’elisuperficie di Lanusei, una delle pochissime abilitate al volo notturno.

Il consigliere

La convenzione dovrebbe consentire di effettuare interventi su pazienti critici da trasferire, anche in orari notturni, negli hub dell’Isola. Quello di Lanusei, secondo i migliori auspici dell’accordo tra le parti, sarà un progetto pilota che, in seguito, potrebbe essere esteso anche ad altri territori della Sardegna. Sul caso è intervenuto anche il consigliere regionale Pd, Salvatore Corrias (47), che annuncia un’interrogazione: «Chiederò conto quanto prima alla commissaria Bettelini e all’assessore Nieddu come mai la vicenda vada avanti da troppo tempo senza trovare soluzione. Non possiamo sacrificare la vita delle persone a un ritardo burocratico che non si spiega. L’elisuperficie sempre attiva significa salvare vite umane».