Stop alle zone turistiche: è scontro 

Sarà votata in Consiglio comunale la delibera proposta ieri in Commissione dal sindaco Nanni Campus per considerare chiusa la procedura avviata dalla Giunta precedente per l’individuazione di nuove zone F4 “turistico-alberghiere” nel Comune di Sassari. «Una procedura infruttuosa: dato che solo un progetto sui 14 presentati può superare il vaglio della Regione secondo la normativa del Ppr e anche quella di tutela ambientale del nostro Puc, parliamo di appena 7.404 metri cubi sui 259 mila metri cubi proposti nei 9 progetti dichiarati ammissibili». La maggioranza ha votato favorevolmente alla proposta del sindaco, mentre l’opposizione non ha partecipato al voto, dopo l’ennesimo duro scontro su uno dei temi più caldi dell’amministrazione sassarese.

Il progetto

Il sindaco Campus si è soffermato in particolare sul progetto numero 9 che riguarda l’Argentiera e Porto Palmas, quello presentato dall'immobiliare Champoluc che prevede un investimento (si era parlato anche di partner russi) di 150 milioni. «L'area di insediamento tocca gran parte dell'area naturale sia H 2.2 (complessi dunali e sistemi di spiagge) sia H 2.9 (bosco e foreste) dove il Puc della città di Sassari vieta qualsiasi nuova costruzione, siano alberghi o blocchi di suite che a me sembravano tanto villette a schiera». Il sindaco ha aggiunto: «Cerchiamo di trovare spazio a questo progetto in zone non di alto impatto ambientale, ricicliamo strutture abbandonate».

L'opposizione

La minoranza ha contestato la scelta “politica” del sindaco. Fabio Pinna ha invitato il sindaco a ritirare la delibera, o in alternativa a correggerla perché «troppo costellata di condizionali e situazioni che non sono definite con certezza, non sono stati dati gli elementi per la valutazione punto per punto, e infine la decisione finale sull’iter spetta alla Regione». Anche Lello Panu ha sottolineato l’indeterminatezza di alcune frasi: «Scrivere che appare non coerente è diverso da scrivere non è coerente. E poi in tutte le fasi, compresa quella del 2019, gli uffici hanno fatto valutazioni tecniche, quindi le proposte potevano essere portate avanti». Il consigliere Mariolino Andrìa ha invece evidenziato come le conclusioni «siano arrivate a due anni e mezzo dagli atti depositati dalla commissione. Inoltre l'urbanistica si può modificare purché tutto sia trasparente. Siamo nel 2022 e non abbiamo dato ancora una risposta alle esigenze turistiche per i 37 chilometri di coste».