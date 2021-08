«Stop alle riunioni in videoconferenza» 

Il Consiglio comunale continua a riunirsi in videoconferenza e l’opposizione attacca: «Troppe difficoltà, si torni in aula». Il consigliere Alberto Corda si è armato di carta e penna e ha inviato una lettera al Prefetto e all’assessorato regionale agli Enti locali. Una decisione, quella di Corda, maturata dopo l’ultima riunione che lo ha visto vittima di alcuni problemi di connessione alla rete internet, rendendogli impossibile partecipare attivamente ai lavori. Le sedute del consiglio si stanno svolgendo ancora in videoconferenza, nonostante sia entrata in vigore ormai da tempo la zona bianca con la possibilità quindi di un ritorno ai lavori in aula in presenza.

Le difficoltà

Ma c’è chi si lamenta, soprattutto per i problemi legati alla connessione web. In particolare il consigliere dei Riformatori ritiene di non aver potuto partecipare alla discussione che riguardava il voto sull’approvazione dei piani Piu, quelli che porterebbero a Monserrato un nuovo supermercato, un nuovo parco e campi da padel, oltre ai parcheggi e tutti i servizi annessi: «Non è la prima volta che succede, ho manifestato tutte le oggettive difficoltà nel poter seguire e interagire con questa modalità che ormai viene utilizzata da tempo», spiega Alberto Corda, «in particolare proprio mentre si discuteva di un argomento che ritengo strategico e importantissimo per l’intera comunità. Durante quella fase dei lavori, nonostante la comune pratica di disconnessione e riconnessione che risolve parzialmente i problemi di linea, sono stato estromesso dalla seduta a causa della caduta della mia linea dati. Purtroppo le mie richieste di poter partecipare in presenza e non da remoto alle riunioni del consiglio e delle commissioni sono rimaste inascoltate, troppo spesso infatti capita di assistere ad una arbitraria interruzione dei collegamenti nei confronti dei consiglieri di minoranza. Ancor più grave», conclude Corda, «ritengo che non sia stato inserito a verbale quanto accaduto, nonostante la mia richiesta formale».

L’appoggio

Solidarietà al collega della minoranza arriva da Caterina Argiolas che ribadisce anche la propria contrarietà alla videoconferenza per i lavori del consiglio: «Sono assolutamente solidale con il consigliere Corda per quanto accaduto all’ultimo consiglio e ribadisco anche, come già ripetuto più volte durante i lavori del consiglio e le riunioni dei capigruppo, che noi della minoranza non siamo messi nella condizione di essere democraticamente rappresentativi all’interno di questa gestione del consiglio, a prescindere dalla piattaforma», spiega la consigliera, «è proprio la gestione a distanza che ci inibisce, ci chiudono il microfono, interrompono il consiglio dopo ore e ore di videoconferenza spesso e volentieri per consultazioni più o meno formali. Ritengo che ci siano le condizioni per utilizzare la sala multimediale e l’aula del consiglio per garantire a tutta la cittadinanza un consiglio che rispetti i diritti di tutti, compresi quelli della minoranza».

Due pesi

Sul diniego alla possibilità di ritornare ai lavori in aula interviene anche il consigliere Andrea Zucca: «È singolare che si prosegua con i lavori in videoconferenza, tantissime realtà hanno ripreso con i lavori in presenza, non solo», racconta il consigliere, «le precauzioni che dobbiamo mantenere per il consiglio comunale le accantoniamo per gli eventi estivi organizzati dall’amministrazione, comprese le inaugurazioni dei nuovi parchi».

