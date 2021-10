Stop alle notti alcoliche in centro 

Stop alle notti alcoliche nelle vie del centro storico di Sassari. Ultimamente caratterizzate da schiamazzi fino al mattino, grandi bevute, risse, bottiglie di vetro e bicchieri di plastica gettati per strada. Le proteste dei residenti, e in in particolare di coloro che abitano nella zona di zona di piazza Santa Caterina, vicino al Duomo e a Palazzo Ducale, erano state tante e ripetute. Una situazione che rischiava di degenerare e alla quale prova a mettere freno una nuova ordinanza del sindaco Nanni Campus. Impone “lo stop al consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in aree pubbliche e private aperte a uso pubblico, dalle 19 alle 6 del giorno dopo, in tutto il territorio comunale”. Vietato dunque bere, almeno per strada e nelle ore notturne. L'ordinanza, che sarà in vigore fino al febbraio 2022 “esclude dal divieto le aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione, dove resta consentita”.

Le proteste

Non solo in estate, ma anche in questo mese di ottobre i residenti avevano lamentato notti insonni a causa dei ragazzi, molti gli studenti stranieri in città per l'Erasmus, radunati in piazza a bere fino alle 5 del mattino. Era intervenuto anche il comitato di quartiere che aveva fatto sentire la sua voce. «Si sta superando il limite - aveva denunciato - chiediamo un intervento dell'Amministrazione, della polizia locale e dello stesso Rettore perché questi ragazzi si possano divertire, ma in maniera civile». Per il Comune è arrivata ora di dire basta. Così è stata riproposta un'ordinanza del tutto simile ad una precedente risalente al giugno scorso (ma allora il divieto era per le 24 ore) e con la quale si volevano arginare atti di vandalismo e violenza. Questo ulteriore intervento è stato deciso “anche a seguito degli ultimi fatti avvenuti in città e legati al consumo di alcol per strada, soprattutto nelle ore serali e notturne - è scritto - Lo scopo è garantire la sicurezza urbana e l’incolumità di chi vive nel territorio comunale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro e della vivibilità urbana”. L'ordinanza specifica che “si intende per consumo di bevande il possesso di contenitori di queste a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore, ovvero in bicchiere”.



