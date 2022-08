«Stop alle gare clandestine in moto» 

Le corse in scooter sono diventate ormai una costante dopo il tramonto, così come le notti insonni dei residenti di via Venezia. «Non riusciamo più a dormire», raccontano, «corrono a tutta velocità e urlano sino all’alba». Succede in pieno centro di Selargius, nella zona lungo l’argine di Riu Nou, episodi che potrebbero essere collegati agli atti vandalici degli ultimi giorni nel vicino parco Lineare, lì dove qualche tavolo e panchina sono stati danneggiati, senza contare i cumuli di rifiuti dopo cene e pizzate nel prato verde. «Stiamo visionando le immagini delle telecamere», avverte il sindaco Gigi Concu, «tutto verrà inviato alle forze dell’ordine per identificare i responsabili». Telecamere che a breve arriveranno anche lungo il canale tombato dove si concentrano gli episodi denunciati da tempo da chi vive nella zona. «Stiamo anche valutando di posizionare ulteriori dissuasori in via Aosta per ridurre le velocità e garantire maggiore sicurezza», annuncia Concu.

I racconti

Di giorno tutto sommato la situazione è tranquilla, il solito via vai di macchine ma senza corse e pericoli in strada. «Il problema si presenta durante la notte», dice Silvia Pilia, «cerchiamo di dormire mentre moto e scooter sfrecciano a velocità assurde. E non una volta, passano e ripassano in continuazione, poi c’è qualcuno che si ferma e si continua a parlare mentre rimangono in sella ai motorini parcheggiati. Anzi urlano, praticamente sentiamo tutto ciò che dicono». C’è anche chi, esasperato da schiamazzi notturni e corse di motorini, ha provato a rimproverare il gruppo di ragazzini, ma senza successo. «Mi hanno insultato», racconta Giuseppe Pani, «e oltretutto hanno continuato peggio di prima. Abbiamo segnalato il problema alle forze dell’ordine e al Comune facendo presente che così è impossibile continuare a vivere così, anche perché questa situazione va avanti da anni ed è peggiorata nell’ultimo periodo, ma ancora non è stata trovata una soluzione. Via Venezia e via Aosta», aggiunge, «vengono usate come un circuito di Formula 1». Tutto confermato da alcuni filmati registrati da balconi e finestre di diversi residenti, video che però nessuno vuole diffondere per paura - dicono - di ritorsioni.

Le ipotesi

Protagonista - a detta di chi vive nella zona - sarebbe un gruppo di ragazzini fra i 14 e i 20 anni. Forse lo stesso che alcuni giorni fa ha trasformato una parte del parco Lineare in una distesa di rifiuti. Le foto in questo caso sono state inviate anche al Comune che ha già avviato un monitoraggio delle telecamere del parco per risalire all’indennità dei teppisti. «Temo però che in alcuni casi il problema sia da ricollegare a situazioni di disagio sociale o familiare», commenta il sindaco. «Ecco perché abbiamo istituito l’assessorato alle Politiche giovanili», sottolinea Concu, «che cercherà da subito di coinvolgere i ragazzi della nostra città in progetti capaci di tenerli impegnati, lontani da strade sbagliate».