Stop alle barriere architettoniche 

A Macomer iniziano dopo Ferragosto e dovranno concludersi prima del nuovo anno scolastico i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Interesseranno marciapiedi e strade. Si inizia nelle vicinanze delle scuole, nella zona di Padru ‘e Lampadas, per proseguire a Sertinu e in via Ariosto, con la realizzazione di nuovi marciapiedi o con la sistemazione e con l’abbattimento di alberi con radici invasive e la messa dimora di nuove piante. I lavori interesseranno anche varie parti della cittadina, tra cui il corso Umberto, dove dopo Ferragosto sarà sistemata la parte alta (senza interruzione del traffico, ma col senso unico alternato), e la parte bassa di via Sardegna, che sono le zone più trafficate. Saranno abbattuti alcuni alberi con radici invasive che impediscono il passaggio delle carrozzine dei disabili, dei bambini e degli anziani.

Il progetto

«Gli alberi - dice Filomena Colleo, assessora ai Lavori pubblici - saranno sostituiti con specie arboree meno invasive per potenziare la capacità naturale di assorbimento e fissazione del carbonio atmosferico».

Per l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche l’amministrazione ha contratto un mutuo da 600 mila euro: 200 mila euro sono stati impiegati per il rifacimento del manto stradale del corso Umberto dove buona parte è stata realizzata e si continuerà con la restante. Previsti lavori anche nel tratto iniziale di via Sardegna, fino al cavalcavia ferroviario. «L’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento degli accessi agli spazi giocano un ruolo fondamentale in relazione alla qualità della vita di tutti i giorni», dice l’assessora. Non c’è solo il ripristino del fondo stradale, ma soprattutto la sistemazione di numerosi marciapiedi per eliminare le insidie vicino a scuole, uffici pubblici, attività commerciali. «Stiamo lavorando per ottenere altri finanziamenti per sistemare alcune vie interne - dice Colleo -. Sono lavori necessari, consapevoli che creeranno qualche disagio, ma stiamo garantendo più sicurezza e accessibilità dei punti strategici della cittadina».