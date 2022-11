Stop alle automobili nel belvedere 

«Sono tanti i gatti che sono stati uccisi investiti. - spiega Antonella Zara, referente delle colonie feline presenti. - Anche noi abbiamo rischiato grosso in diverse occasioni ed abbiamo segnalato i fatti alla Polizia municipale. Si tratta di un percorso molto frequentato, da giovani e meno giovani, da persone che fanno fisioterapia, da bimbi e da mamme con il passeggino, occorrerebbe bloccare le sbarre almeno con un lucchetto, installare un sistema di videorveglianza, apporre una cartellonistica che vieti l’ingresso ai padroni di cani di grossa taglia privi della museruola e del guinzaglio». Per Maura Cinesu, volontaria dell’associazione “Impronte nell’Isola”, la passeggiata del Belvedere aperta al traffico veicolare rappresenta un pericolo per tutti: « L’andatura delle auto è sempre troppo sostenuta. È una criticità che riguarda le persone come gli animali. Sarebbe utile non solo porre dei divieti, ma anche sensibilizzare alla problematica. Sono tante le zone della città dove si preme sull’acceleratore, c’è poca attenzione e senso di responsabilità» .

«In verità si tratta di metter mano ad un’ordinanza vecchia di 20 anni. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Abbiamo ricevuto molte segnalazioni di cittadini che hanno rischiato d’essere travolti dalle vetture e altrettante sugli investimenti che hanno causato la morte di molti gatti delle colonie feline presenti. Si tratta di un percorso che non è sorto per essere carrabile. Abbiamo così abbassato le sbarre e lasciato lo spazio necessario al solo passaggio delle carrozzine. I residenti potranno accedere dall’ingresso della provinciale 84». La sbarra installata poco dopo aver superato la torre Guelfa non ha però un sistema di bloccaggio e nella giornata d’ieri risultava essere aperta. Così il lastricato di sampietrini che accompagna il fianco della collina di Buoncammino, continua ad essere un’area pedonale dove troppo spesso sfrecciano delle auto che mettono a repentaglio la vita delle persone e degli animali.

Troppi animali morti investiti dalle auto e troppi rischi per le decine di persone che frequentano la zona: l’amministrazione comunale corre ai ripari e decide d’interdire il traffico veicolare lungo la passeggiata del “belvedere di Buoncammino”.

L’ordinanza

Gli sportivi

Il belvedere di Buoncammino rappresenta per la comunità locale uno dei pochi percorsi in zona dove poter praticare dello sport immersi nel verde: «Da quando è stato interdetto l’accesso lungo la strada che costeggia la diga di Punta Gennarta, la maggior parte degli sportivi si son riversati nel belvedere. - spiega Gianluca Spiga, appassionato di jogging - Di certo la convivenza fra auto e pedoni in quest’area è decisamente inopportuna. Spero si rispetti il divieto di transito veicolare» . C’è anche chi però apprende amaramente la decisione di interdire l’ingresso ai veicoli: «Per colpa di qualcuno ci passerà anche chi si è sempre comportato con senso civico. - dice Mario Melis - Mia madre adora quel percorso, ma ha dei problemi di deambulazione e spesso l’accompagnavo in macchina per percorrerlo a passo d’uomo» .

