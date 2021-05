«Stop alle auto in centro» 

“

Chiediamo al Comune di chiudere alcune strade del centro nel fine settimana

Il pacchetto di iniziative per la ripresa delle attività di bar, ristoranti e locali piace ai commercianti. Ma c’è subito un problema: il traffico. Molti operatori propongono la chiusura di una parte del centro storico nei fine settimana. «Senza il blocco delle auto, rischiano di essere inutili le concessioni di suolo pubblico se poi non si hanno spazi a disposizione» ripetono. E subito si riapre il dibattito che già un anno fa aveva acceso le polemiche.

La viabilità

Il piano di sostegno, nel dettaglio, proposto dagli assessori Marcella Sotgiu e Francesco Pinna, amplia la possibilità di utilizzo del suolo pubblico a chi non ha spazi sufficienti e prevede per le varie attività un fondo di 50mila euro per chi vorrà realizzare pedane. «Le iniziative proposte dalla Giunta sono positive e le condividiamo ampiamente - spiega Eden Stramieri, titolare del Caffè in Centro - ma tanti commercianti come me non hanno spazi interni sufficienti per adeguarsi alle normative sulla sicurezza: riproponiamo così al Comune la possibilità di chiudere al traffico il centro storico nel fine settimana». I commercianti sostengono che i dettagli si potranno studiare insieme ai tecnici del Comune individuando «le soluzioni più adatte e senza creare disagi ai residenti».

L’ipotesi

Una bozza prevede la chiusura di una parte della piazza Roma, rendendo possibile il transito delle auto senza penalizzare le vie Figoli, Tirso, Mazzini e Diego Contini. «Si potrebbe chiudere il centro individuando percorsi alternativi per il traffico – sostiene Davide Meleddu, della pizzeria La Torre – e riproporre le serate come lo scorso anno ma trovando un compromesso con alcune categorie di commercianti». Favorevoli anche molti negozianti. «Mai stata contraria alla chiusura - dice Titti Cadoni del negozio Mai Tai - ma va studiato un progetto che non penalizzi nessuno. In questo momento però è preferibile ridare ossigeno al commercio aprendo quanto possibile». Anche gli operatori del Centro commerciale naturale sono divisi: «Non possiamo negare che ci siano posizioni diverse - spiega la presidente Rita Musso - l’importate è trovare insieme al Comune soluzioni valide per tutti». Antonello Coa del bar Memento 51 ritiene che «le misure del Comune vadano bene se accompagnate dalla chiusura del centro». L'assessora Sotgiu conferma che «si è ipotizzato di non chiudere dove non sia necessario. I commercianti hanno diverse esigenze ma anche i residenti vanno rispettati - sostiene -Valuteremo le proposte e ci confronteremo».

