«Stop alle assunzioni alla Asl» 

In una nota della Direzione generale della sanità fatta pervenire alle Aziende nella serata dello scorso martedì, si invita a non attivare le procedure di reclutamento del personale, compreso lo scorrimento delle graduatorie in essere, fintanto non si approvi la delibera che assegna i budget transitori alle Asl per l’assunzione di personale dipendente, che è in corso di approvazione da parte della Giunta regionale.

Stop immediato al reclutamento del personale sanitario, tecnico, amministrativo e dirigenziale per le nuove aziende socio sanitarie.

Tutto fermo

«Se non ci sarà un passo indietro - dichiara il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias, Graziano Lebiu - si metterà a serio rischio la continuità assistenziale. Per la Asl Sulcis, rappresenterebbe un duro colpo ai servizi sanitari». C’era tanta attesa per i prossimi reclutamenti: «Non si possono bloccare le assunzioni degli infermieri in attesa dei tempi della politica - continua Lebiu - ne abbiamo bisogno ora, gli assistiti devono essere presi in carico adesso, le unità operative devono garantire le prestazioni nell’immediato. Sospendere persino le graduatorie, significa perdere magari qualche tecnico per il Laboratorio analisi, che se richiamato quando questa condizione di sospensione viene meno, potrebbe già aver scelto di lavorare da tutt’altra parte».

I numeri

Sono 8.700 i cittadini che rinunciano alle cure per motivi economici, 4.200 quelli per motivi legati alle lunghe liste d’attesa e per la distanza dai luoghi di erogazione delle prestazioni, 23 mila sono in attesa di essere erogate, 240 sono quelle fornite da Assl Cagliari per Assl Carbonia: «Con questi numeri e con il freno a mano tirato sul reclutamento - spiega Lebiu - la Direzione generale dell’assessorato dispone il blocco dello scorrimento delle graduatorie, quindi di quella concorsuale Ao Brotzu e di quella della mobilità interaziendale. È quantomeno paradossale paralizzare un sistema che ad oggi necessita di almeno 90 figure fra infermiere e infermieri. Il personale ha la necessità di essere adeguato nei numeri, subito, perché i tempi di vita e di lavoro sono ben oltre la soglia di tolleranza».

Il direttore sanitario della Asl Sulcis, Giuseppe Pes conferma di aver ricevuto la nota ma, in attesa di capire meglio glissa sull’argomento “stop alle assunzioni”: «Dobbiamo approfondire le dinamiche che hanno comportato la scelta - dichiara Pes - ma in verità non sembra niente di diverso da quello che già tutti sappiamo, ovvero non procedere al reclutamento del personale senza i bandi di manifestazione d’interesse con Ares». Per il direttore sanitario occorre prima capire meglio tutti i motivi e i significati impliciti nel contenuto della nota, prima di manifestare qualsiasi rimostranza: «È un momento delicato - dichiara Pes - occorre mantenere la calma, creare una situazione di tranquillità e portare avanti i progetti».

