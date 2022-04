Stop all’assalto di Brandinchi 

A San Teodoro l’istituzione del numero chiuso a Cala Brandinchi e Lu Impostu è l’argomento del giorno. A due giorni dell’approvazione delle nuovo regolamento per la fruizione delle due note spiagge galluresi, arrivano le prime reazioni a una decisione destinata a cambiare per sempre il volto turistico del paese. «È una misura importante – ha commentato il direttore dell’Area marina protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, Augusto Navone – sono senz’altro favorevole a iniziative volte a mitigare i danni ambientali che anche noi, come area marina, abbiamo rilevato in quelle aree. Ogni passo in questa direzione è ben accetto».

La scelta

Il coraggio di questa scelta, così come lo ha definito durante il Consiglio comunale, la sindaca, Rita Deretta, si basa proprio sulla necessità di ridurre il carico antropico su entrambi gli arenili, fenomeno che lo scorso anno ha fatto emergere numerose criticità non solo di tipo ambientale. Ordine pubblico, sicurezza stradale e viabilità sono stati messi a dura prova dal boom di presenze del 2021, come a Cala Brandinchi dove ad agosto si è raggiunto un picco giornaliero di 2400 persone. Dal 15 giugno al 15 settembre di quest’anno il numero massimo di bagnanti che potrà accedervi è di 1447, mentre per la vicina Lu Impostu è 3352. L’accesso sarà consentito solo su prenotazione attraverso un’apposita applicazione per smartphone su cui dovrà essere effettuato il pagamento anticipato. I vacanzieri che soggiorneranno a San Teodoro avranno un codice sconto che verrà fornito direttamente dagli operatori turistici e, oltre all’app per le prenotazioni, ci sarà un call centre per l’assistenza.

Gli operatori

Giovanni Mangione, uno dei tre concessionari balneari di Cala Brandinchi, è fiducioso ma non nasconde una certa preoccupazione per una gestione che potrebbe rivelarsi complicata. «Sono d’accordo con il numero chiuso, può avere dei ritorni positivi perché crea molta curiosità verso una spiaggia che ora è più vivibile. Noi lavoreremo con maggiore serenità perché la gestione dell’arenile sarà più semplice. Allo stesso tempo – ammette – sono un po’ preoccupato riguardo ad alcune problematiche che potrebbero emergere, come ad esempio la reazione della gente sui prezzi e per questo dovrà essere curata molto la comunicazione». Il progetto è in via sperimentale e non mancheranno le critiche, ma l’amministrazione lascia le porte aperte ad eventuali cambiamenti che potrebbero rivelarsi necessari nel corso della stagione.