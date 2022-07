Stop alla musica, adesso si tratta 

L’apertura c’è, ma condizionata. «Sono disposto a concedere una proroga degli orari ad agosto, solo se in queste due settimane verrà dimostrato quel senso di responsabilità che chiedo da tempo». É l’ultimo appello lanciato dal sindaco Graziano Milia durante la riunione di Consiglio dedicata - fra le altre pratiche - alla discussione sul nuovo regolamento per la movida nel litorale e in centro. A partire dagli orari per la musica, che per ora restano quelli decisi dal Comune: stop a mezzanotte nel centro urbano, all’una nei fine settimana per i locali del lungomare Poetto, con tanto di multe per chi sgarra. «Il regolamento serviva perché in alcuni casi si stava davvero esagerando», ammette Gianni Murru, titolare dello stabilimento Altamarea e rappresentante cittadino Fiba Confesercenti. «Confidiamo però che da parte del Comune ci sia maggiore elasticità sugli orari».

L’incontro

Il sindaco ha annunciato la disponibilità ad un incontro dopo l’ok al regolamento, approvato a maggioranza con parte dei gruppi di opposizione a favore, (a parte 3 voti contrari, 4 astenuti e 30 emendamenti poi bocciati). Prima però ha ricordato lo scenario che chi vive a ridosso del litorale, ma non solo, lamenta da tempo. «Abbiamo riaffermato delle regole che possono andare incontro alle esigenze di tutti, garantendo la serenità dei cittadini e consentendo la prosecuzione delle attività», le parole di Milia. «Eravamo in presenza di una situazione che soprattutto sul litorale si era fatta ormai ingestibile, a fronte di diversi tentativi di dialogo andati a vuoto da parte dell’amministrazione», ricorda. «Stiamo parlando di concessioni balneari, i cosiddetti chioschi a cui era stato consentito di fare ristorazione, non certo attività di pubblico spettacolo. Occorrerà ora mettere in campo tutte le iniziative per unire le necessità di riordino, legalità e ripresa dello sviluppo, in un’area di elevato pregio ambientale che deve poter essere vissuta da tutti e in qualsiasi momento, senza il timore di assistere ad episodi preoccupanti come le crescenti segnalazioni sull’ordine pubblico hanno purtroppo evidenziato nel recente passato».

La speranza

Dopo il sì in Consiglio ora ci sono due settimane di tempo prima che il nuovo regolamento entri in vigore. «Se la situazione migliorerà sono disposto a spostare in avanti gli orari delle varie attività nel mese di agosto», assicura Milia riferendosi alle regole sugli intrattenimenti musicali. Apertura che i ristoratori in città e i titolari degli stabilimenti del litorale sperano si possa trasformare in compromesso. «Il regolamento era necessario», ribadisce il referente Fiba Confesercenti, «magari però prima che iniziasse la stagione estiva». Lo stesso Murru si è fatto portavoce con gli operatori del litorale: «Ho ricordato a tutti che siamo degli stabilimenti balneari e non discoteche, e l’intrattenimento musicale deve essere un’attività in più. Detto questo», precisa Murru, «dopo gli anni difficili della pandemia vogliamo lavorare e siamo pronti a discutere insieme, sperando che il Comune ci possa venire incontro».