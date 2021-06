Stop alla movida senza regole 

Torna la musica nel Poetto quartese, ma con controlli più severi da parte del Comune. E chi trasgredisce - oltre alla sanzione e ai costi delle verifiche sul rumore dell’Arpas - rischia lo stop all’attività.

Controlli sulla movida

Scatta il piano di prevenzione contro l’inquinamento acustico, annunciato dal sindaco Graziano Milia nell’ordinanza firmata ieri: di fatto non ci sarà nessun limite di orario per le serate danzanti all’aperto, ma la musica dovrà rispettare i decibel stabiliti dal piano comunale - con la possibilità di autorizzazioni in deroga (10 decibel oltre i valori previsti) per un massimo di dieci giorni non consecutivi. E saranno intensificati i controlli sul posto, anche grazie all’arrivo dei vigili urbani notturni. «Tutto studiato per mettere ordine nella zona costiera della città, lì dove si concentra la movida estiva», sottolinea il comandante della Polizia locale Marco Virdis.

L’ordinanza

L’ordinanza di fatto prevede verifiche a tappeto su tutto: dal «controllo preventivo della regolarità amministrativa delle attività», a quelli sulla «documentazione relativa alla compatibilità acustica ambientale, in tutti i casi in cui l’attività sia sede di intrattenimenti e manifestazioni musicali o canore, supportate da strumenti musicali e impianti elettroacustici e, quindi, di potenziali fonti sonore che possono disturbare», precisa il sindaco nell’ordinanza. Ma soprattutto vengono richiesti i controlli regolari nei locali per verificare sul posto il rispetto dei limiti acustici stabiliti dal piano comunale. Previsto anche il rilascio di autorizzazioni in deroga ai valori di emissioni sonore fissati nella classificazione acustica approvata dal Comune nel 2011: «Sono consentiti 10 decibel oltre a quelli previsti dal piano, ma sarà comunque necessaria l’autorizzazione e non potranno superare il limite per più giorni consecutivi», sottolinea Virdis.

Le sanzioni

Per chi trasgredisce scatta la multa. «E ogni qual volta si faranno delle verifiche insieme all’Arpas», precisa il comandante Virdis, «in caso di mancato rispetto delle regole il costo sarà a carico di chi ha commesso la violazione. Quindi oltre alla sanzione dovranno pagarsi anche il controllo fatto con il fonometro». Costi che - in base al tariffario dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - vanno dai 50 ai 420 euro, richiesti per la verifica del livello di emissione sonora per attività produttiva con tanto di relazione.

Non solo: è prevista anche «l’inibitoria parziale o totale delle attività rumorose, la sospensione dell’utilizzo delle attrezzature e degli impianti rumorosi fino alla dimostrazione dell’avvenuta bonifica acustica».

Divertimento in sicurezza

A garantire la sicurezza in città dovrebbero arrivare a breve anche i vigili urbani notturni. L’obiettivo è rilanciare la movida quartese - concentrata nel lungomare Poetto - dopo un lungo periodo di restrizioni anti Covid. Ma soprattutto mettere ordine per evitare di replicare il far west vissuto durante la scorsa estate, fra risse e aggressioni fra giovanissimi fuori dai locali del litorale.

