Stop al virus, stretta dei sindaci  

Alla fin fine, i sindaci cominciano a uscire dalle secche settimanali dello spauracchio zona gialla. Mentre governo e Regioni sembrano guardare soltanto al numero dei ricoveri per Covid in ospedale, toccando ferro quando i parametri si avvicinano a quelli da addio alla zona bianca ed eventualmente accendendo un cero per il pericolo scampato, gli amministratori comunali firmano ordinanze per cercare di fermare la corsa del virus.

Sta succedendo dappertutto in Italia, e succede anche in Sardegna, regione che da due mesi è in cima alla classifica nazionale dei territori con la maggiore incidenza di contagi, tra l’altro confermata zona rossa nella mappa curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Anche se, rileva la Fondazione Gimbe, «per la prima volta dopo tre settimane, nell’Isola migliorano i dati della curva epidemiologica», resta però allarmante l’incidenza dei contagi (con numeri ben oltre la soglia dei 50 casi per 100mila abitanti) nella città metropolitana di Cagliari (210) e del Sud Sardegna (156), mentre a Oristano sono 117, 89 a Sassari e 46 a Nuoro, «l’unica provincia sarda ad avere numeri da zona bianca».

La stretta locale

Un rapporto che in alcuni comuni è ancora più elevato, tanto da spingere i sindaci – in piena zona bianca – a imporre restrizioni come l’obbligo di mascherina all’aperto, lockdown notturno, chiusura serale di ristoranti e bar, stop alle feste private. Con strette più o meno severe è successo a Trinità d’Agultu, Samassi, Serrenti, Orotelli, Goni, Sadali, Villasimius, Buggerru, Decimoputzu. Avrebbero potuto farlo - e potrebbero adesso - tanti più amministratori comunali, ma sul punto nella stragrande maggioranza dei Municipi si viaggia col freno a mano tirato.

Politici titubanti

È quel che succede in Italia in fatto di obbligo vaccinale, avvisa Antonio Azara, docente di Igiene dell’Università di Sassari. «A parte qualcuno che si è dichiarato a favore, i politici sono titubanti, temporeggiano perché temono di perdere consenso». A livello locale l’esitazione è la stessa. «Anche se non c’è l’obbligo vaccinale, nessuno vieta a un sindaco di adottare provvedimenti più restrittivi per il proprio comune qualora fosse necessario. Ma non ci si vuole prendere la responsabilità di farlo in prima persona per paura di essere impopolari».

Niente alcol in piazza

«Paura di perdere il consenso? Non è certo il mio caso», dice il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Rivendica la tempestività del divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche nei quartieri della movida del capoluogo. Tutti i giorni, stop alle bevute dalle 21 (adesso dalle 22) fino alle 6 del mattino. «Un’ordinanza in vigore dal primo giugno, con cui vietiamo il consumo di alcol all’aperto, occasione di assembramenti. Molte altre amministrazioni comunali hanno poi seguito il nostro esempio».

Il capoluogo e l’area metropolitana sono i territori con l’incidenza di contagi tra le più alte in Italia; non sarebbe stato il caso di imporre ulteriori divieti? «Dall’Ats non abbiamo ricevuto indicazioni. C’è stato un incremento dei casi nelle ultime settimane di luglio e nella prima di agosto, poi i contagi si sono stabilizzati e ora siamo in discesa. Insomma, due settimane fa a Cagliari avevamo quasi 1.200 positivi, adesso sono meno di 900. Non ho fatto prima un’ordinanza, avrebbe ancor meno senso farla ora». Altri impongono anche più di un divieto. «Ormai è un modo per fare l’adempimento. Uno dice: ho fatto l’ordinanza, sono a posto. Non mi sembra una logica da perseguire, è molto più produttivo invitare tutti a essere prudenti. Non si può pensare che dopo un anno e mezzo di pandemia io possa fare il cane da guardia a ogni angolo».

Stop alle feste private

In un piccolo paese, ammette Emanuela Guggeri, «è molto più semplice fare i controlli, si è come una grande famiglia». Sindaca di Goni, centro del Gerrei con meno di 500 abitanti, il 22 agosto – accertate 46 infezioni su 124 tamponi - ha imposto una severissima stretta con lockdown notturno, obbligo di mascherina all’aperto, divieto di feste private, chiusura di impianti sportivi e parchi per i bambini.

«Ho spiegato ai miei concittadini che bisogna fare un sacrificio per la salute di tutti». Assicura che no, «firmando l’ordinanza non ho pensato nemmeno un attivo al calo dei consensi, e sicuramente non voglio fare il cane da guardia. Serve responsabilità da parte di tutti. Siamo nel pieno di un’emergenza sanitaria, l’unica priorità è uscirne al più presto, vivi e in salute».

