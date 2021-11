Stop al rischio alluvioni, via libera ai cantieri 

«Con questa approvazione», prosegue il vicesindaco, «il tassello ricompreso tra la via Andrea Costa, la strada di Sant’Esu e rio Sa Cora, di cui fa parte anche la zona artigianale di via Don Milani, escono dalla morsa del rischio idrogeologico che ne bloccava qualsiasi iniziativa edificatoria, restituendo così piena dignità a quel contesto». Si chiude così, dopo oltre un decennio, l’incubo delle aziende di via don Milani, la strada artigianale che ospita officine, carrozzerie, ferramenta, falegnamerie e tante altre attività. Molte avevano progetti approvati e lavori già iniziati di ampliamento, ma si erano visti bloccare tutto quando dopo l’alluvione del 2008 era piombata su tutta l’area la classificazione Hi4, il massimo rischio idrogeologico che comprende anche il pericolo di perdite di vite umane in caso di alluvione. «L’apposizione del vincolo per rischio idrogeologico aveva paralizzato l’intera area», conferma Bullita, «precludendo qualsiasi iniziativa sia nei lotti ancora liberi che in quelli edificati che però avevano esigenze di ampliamento per le attività insediate».

A dare la notizia dell’approvazione della variante è stato il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica. «Lo scorso 24 novembre», ha comunicato in una nota, «l’Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ci ha inviato la propria determinazione di approvazione della variante al Piano d’assetto idrogeologico (Pai), deliberata dal nostro Consiglio comunale il 2 marzo 2020». L’assemblea civica aveva approvato la variante quando tutti i lavori finanziati dalla Regione erano stati completati: in particolare la sistemazione degli alvei dei canali, che erano stati rinforzati, così da poter reggere maggiormente alla furia dell’acqua in caso di abbondanti piogge. Resta da ripulire il canale Sa Cora – come sottolineato dagli abitanti di via San Gemiliano – che è ancora ricoperto di vegetazione e canne che potrebbero rallentare l’acqua.

Dopo tredici anni sarà possibile costruire e ristrutturare gli edifici nella zona della città compresa tra via Andrea Costa e la zona artigianale, bloccata dal piano d’assetto idrogeologico per il grave rischio di alluvioni. Terminati i lavori di mitigazione del pericolo nel rio Sestu e nel rio Sa Cora, che nel 2008 erano esondati lungo la via San Sperate allagando gran parte di quella zona, ora la Regione ha dato il via libera alla variante che permetterà di sbloccare i cantieri.

La svolta

Il tassello

L’impegno degli uffici

Arrivata la notizia del via libera alla variante, l’amministrazione ha voluto ringraziare gli uffici ed i professionisti: ormai da anni il Comune lavora alla mitigazione del rischio anche in altre zone della città. «Non è stato certo una passeggiata», conclude il vicesindaco, «sono passati tanti anni, con lavori di mitigazione del rischio iniziati già con la giunta da Aldo Pili e proseguiti con l’avvicendarsi della nostra giunta dal 2015. Ora finalmente quella zona è sbloccata». Soddisfatta anche la sindaca Paola Secci. «Finalmente», sottolinea, «vediamo i frutti del tanto lavoro fatto per raggiungere questo importante obbiettivo che ci eravamo prefissati, ora sarà possibile dare risposte a coloro che hanno necessità di fare degli investimenti e che fino ad ora non era stato possibile dare».

