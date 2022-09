«Stop al parco delle batterie elettrochimiche» 

«Abbiamo contattato sia Enel Green Power sia Bess, abbiamo avuto un incontro illustrativo il 16 settembre in cui hanno esposto a grandi linee il progetto alla presenza anche di Legambiente», ha spiegato il sindaco Pietro Pisu, «per presenziare a questo Consiglio comunale avevano dato disponibilità, ma ieri, all’ultimo momento hanno inviato una nota in cui annunciavano di non poter partecipare. Hanno fatto un autogol non venendo qui a confrontarsi con i consiglieri su temi che sono in costante evoluzione».

Il progetto è venuto a galla grazie a un’inchiesta dell’Unione Sarda e a quanto pare in pochissimi lo conoscevano. E per questo ieri se n’è ampiamente parlato durante il Consiglio comunale voluto da maggioranza e opposizione per capire quali sono gli impatti ambientali o gli eventuali benefici che un impianto di questo tipo può avere sul territorio.

Si chiama Quartucciu Bess ed è il progetto che EnergyQ1 Bess ed Enel Green Power Italia stanno portando avanti nel territorio quartuccese. Si tratta di un sistema di accumulo a batterie elettrochimiche da installare in alcuni terreni privati che verranno espropriati in località Separassiu, una zona agricola ricca di campi e abitazioni private.

Si chiama Quartucciu Bess ed è il progetto che EnergyQ1 Bess ed Enel Green Power Italia stanno portando avanti nel territorio quartuccese. Si tratta di un sistema di accumulo a batterie elettrochimiche da installare in alcuni terreni privati che verranno espropriati in località Separassiu, una zona agricola ricca di campi e abitazioni private.

Il progetto è venuto a galla grazie a un’inchiesta dell’Unione Sarda e a quanto pare in pochissimi lo conoscevano. E per questo ieri se n’è ampiamente parlato durante il Consiglio comunale voluto da maggioranza e opposizione per capire quali sono gli impatti ambientali o gli eventuali benefici che un impianto di questo tipo può avere sul territorio.

In aula

All’incontro sono stati invitati oltre a due esponenti di Legambiente, anche i tecnici delle società promotrici che, però, hanno inviando una nota chiedendo un nuovo appuntamento dopo il 3 ottobre. I rappresentanti della società erano impegnati – pare - in un altro incontro con il ministero.

«Abbiamo contattato sia Enel Green Power sia Bess, abbiamo avuto un incontro illustrativo il 16 settembre in cui hanno esposto a grandi linee il progetto alla presenza anche di Legambiente», ha spiegato il sindaco Pietro Pisu, «per presenziare a questo Consiglio comunale avevano dato disponibilità, ma ieri, all’ultimo momento hanno inviato una nota in cui annunciavano di non poter partecipare. Hanno fatto un autogol non venendo qui a confrontarsi con i consiglieri su temi che sono in costante evoluzione».

La discussione

Affermazioni che hanno fatto infuriare la minoranza. «Il sindaco avrebbe già dovuto conoscere il progetto dall’11 novembre 2021, data in cui è stato depositato in questo Comune», ha attaccato la consigliera Michela Vacca, «dal momento che c’è stato il tempo di avvisare l’associazione ambientalista, correttezza e garbo istituzionale vogliono che il sindaco avvisasse anche i consiglieri, visto che la trasformazione del territorio rientra nelle decisioni del Consiglio che si sta così svilendo».

Ad esporre il progetto è stata la funzionaria dell’urbanistica, l’ingegnera Claudia Melis. «Il progetto è arrivato dal Ministero della transazione energetica nel 2021», spiega, «vedendo che la zona scelta ricadeva in area agricola abbiamo chiesto di valutare un’area più pertinente, dando così parere negativo. Stesso parere che è arrivato dalla Regione ad agosto. Ora è tutto fermo».

Pare, però, che nei fascicoli in possesso del Comune di Quartucciu non ci siano tutti i documenti per capire esattamente come il progetto si svilupperà e quale impatto avrà sul territorio. «Questa discussione ci sarebbe dovuta essere già un anno fa», ha ribadito il consigliere Franco Paderi, «anzi sarebbe opportuno organizzare un’assemblea pubblica e coinvolgere i cittadini. L’assessore all’urbanistica Christian Mereu ha detto che ci sono discrasie per le quali c’è la necessità di capire qual è l’incidenza del territorio e ha ragione quando dice che non ci sono adeguate relazioni che possono mettere in evidenza tutto il contesto».

L’esito

Il progetto dunque al momento non è stato bocciato, ma in attesa di conoscerne i dettagli e di potersi confrontare con i tecnici delle società promotrici, il Consiglio ha valutato la possibilità di preparare un documento congiunto per dire no al sistema di accumulo in località Separassiu, ma di trovare un altro sito idoneo e capire, soprattutto, quali possono essere gli effetti positivi e i benefici in termini di ambiente, sicurezza, salute ed economia per Quartucciu e i suoi abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata