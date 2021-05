«Stop ai vincoli sui prezzi delle nostre case» 

Appuntamento giovedì mattina alle 10 sotto il palazzo comunale di Cagliari per oltre le oltre 700 famiglie monserratine che fanno parte del comitato “Peep”: è stato organizzato un sit in per chiedere al sindaco del capoluogo di “svincolare” i terreni concessi ai piani di edilizia economica e popolare trent’anni fa, così da poter vendere gli appartamenti a prezzi di mercato. I residenti sono in allarme: sono passati ormai mesi dall’entrata in vigore di una norma nazionale che regolamenta gli svincoli, ma i monserratini ne sono ancora esclusi.

La vicenda

Negli anni ‘80 erano stati tanti i cittadini a cui vennero assegnati lotti di terreno nelle zone di Riu Saliu, Campu su Mulinu e Su Mulinu, che allora ricadevano nel territorio di Cagliari. Questi lotti vennero assegnati in base alla norme sui piani di edilizia economica e popolare che prevedevano la possibilità, da parte dei Comuni, di assegnare terreni da adibire a edilizia agevolata. Gli assegnatari, a fronte delle agevolazioni ottenute, hanno mantenuto da quel momento un vincolo sul prezzo massimo di vendita e su quello di una eventuale locazione.Centinaia di famiglie monserratine residenti nelle abitazioni inserite in questi piani non possono quindi vendere le loro abitazioni a prezzo di mercato, ma con un deciso ribasso previsto per legge.

A novembre invece è entrata in vigore una norma nazionale che regolamenta, su tutto il territorio nazionale, la gestioni delle procedure di svincolo per le aree concesse e permettere così ai proprietari di vendere al prezzo di mercato. Ebbene questa possibilità è ancora preclusa ai proprietari che hanno il proprio lotto nel territorio di Monserrato ma che era stato concesso loro dal Comune di Cagliari.

A metà strada

Tutto è legato al contenzioso tra i due Comuni, per una questione di vecchi confini, mai risolta definitivamente. I residenti, dopo anni di attesa e di promesse disattese, hanno deciso di intraprendere una iniziativa più incisiva per sensibilizzare le amministrazioni coinvolte. «Abbiamo bisogno di risposte più dettagliate sulle nostre posizioni: dall’amministrazione di Monserrato trapela che la questione verrà affrontata alla fine della prossima estate, ma vogliamo certezze», spiega Giorgio Canetto, rappresentante del direttivo del comitato, «durante l’ultima assemblea allargata del nostro comitato abbiamo deciso di muoverci verso il palazzo comunale di Cagliari e chiedere così un incontro con il sindaco».

L’organizzazione

La decisione del comitato è arrivata dopo che alcune richieste fatte alla stessa amministrazione erano rimaste inascoltate: «Sono state recapitate due mail al sindaco Truzzu ma non abbiamo avuto alcuna risposta, adesso abbiamo deciso di andare da lui di persona e accompagnati da 700 famiglie di monserratini, vogliamo avere notizie di prima mano», racconta ancora Giorgio Canetto, «tra noi ci sono persone che hanno necessità di vendere, per un trasferimento o per questioni personali. Ritengo che abbiamo avuto molta pazienza ora chiederemo al primo cittadino di Cagliari di mettere il nostro problema tra le priorità della sua amministrazione». Il problema si trascina ormai da anni e i residenti fanno la spola tra gli uffici del capoluogo e quelli del Comune di Monserrato. Dopo il sit-in di Cagliari, sotto palazzo Bacaredda, il comitato potrebbe organizzare un’altra manifestazione in piazza Maria Vergine a Monserrato.

