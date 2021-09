«Stop ai parcheggiatori abusivi» 

Qualche auto c’era anche ieri mattina. Di chi non si sa. Di certo non erano le macchine delle infermiere e degli infermieri che nel parcheggio negato del Santissima Trinità stavano partecipando all’assemblea per chiedere la riapertura degli stalli e un’accelerata sui lavori avviati a maggio e non ancora completati per la sistemazione della nuova segnaletica orizzontale. Un progetto che ha costretto gli operatori sanitari, medici compresi, a cercare fuori dall’ospedale una piazzola libera per lasciare la propria vettura durante l’orario di lavoro. Notti comprese.

Le reazioni

L’alternativa via Is Mirrionis e il grande sterrato tra il Cus Cagliari e la scuola Italo Stagno non si è rivelata felice. Auto graffiate, qualche ruota forata, anche qualche caduta per via delle pessime condizioni dell’area. E minacce. Tante, compresa qualche aggressione. Conseguenze ei rifiuti di versare un bel po’ di euro a parcheggiatori abusivi spuntati dal nulla. E poi gli alterchi inevitabili con i residenti, anche loro costretti a fare i salti mortali in via Is Mirrionis per trovare uno stallo libero.

L’incontro

Così ieri, nel piazzale dell’ospedale, convocata dalla Funzione pubblica della Cgil, si sono ritrovati molti dipendenti del Santissima Trinità per stabilire le azioni di lotta. «Non chiedono certo parcheggi riservati sotto i reparti, ma condizioni di sicurezza nell’andare al lavoro», spiega Nicola Cabras, responsabile Funzione pubblica della Cgil. Il problema è diventato una vera emergenza e che va ad aggiungersi ai gravi problemi come la carenza di organico e gli orari prolungati per tappare i buchi dei turni scoperti.