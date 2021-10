Stop ai mezzi pesanti nel centro abitato e limiti a 30 km orari 

Mezzi pesanti fuori dal centro abitato, tutti o quasi destinati a transitare nelle tangenziali esterne. L’incremento delle “Zone 30” dopo gli esperimenti di Dedalo e Ateneo, ma anche piste ciclabili, strettoie e dossi per regolare la velocità delle auto che ancora corrono in alcune strade mettendo in serio pericolo pedoni e residenti. Sono solo alcuni dei punti presenti del Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) approvato definitivamente martedì notte dal Consiglio comunale.

Strumento importante

«È uno strumento molto importante per il futuro della nostra città», chiarisce il vicesindaco Massimiliano Bullita, assessore all’Urbanistica, ma anche al Traffico e alla Viabilità, «contrariamente a quanto avveniva in passato è stato impostato mettendo in ordine al primo posto il pedone, poi il ciclista, poi ancora il trasporto urbano e il trasporto privato. Il tutto per ridisegnare la mobilità di Sestu: sarà un processo sicuramente molto lento, ma ormai programmato». L’amministrazione ha sottolineato gli investimenti fatti per realizzare i nuovi marciapiedi che eviteranno ai pedoni di dover passare in strada. «Ci consentiranno anche di riattivare il piedibus», prosegue l’assessore, «già sperimentato in passato con successo, ma sospeso proprio per le perplessità che nascevano dalla mancanza di marciapiedi in alcuni punti critici ritenuti a rischio».

Le Zone 30

«Tra i contenuti del Pums c’era l’individuazione delle Zone 30», sottolinea Bullita, «ora che i lavori per la metanizzazione e per la fibra stanno volgendo al termine, finalmente potremo installare la nuova segnaletica che abbiamo acquistato e che è già a disposizione». Dopo gli esperimenti di Dedalo e Ateneo, anche in altri quartieri si dovrà guidare ad una velocità più contenuta. «Stiamo procedendo all’eliminazione del traffico pesante dal centro», fa sapere Bullita, «l’apertura della via Monteverdi ha consentito di eliminarne il passaggio in punti critici come la via San Salvatore, la strettoia di via San Gemiliano e la via Parrocchia, dove oltre al pericolo per le persone va aggiunto che si stava mettendo a rischio la stabilità delle nostre più antiche chiese. Inoltre abbiamo già finanziato il completamento della via Verdi, della via Mascagni, della via Almirante che saranno le basi per ulteriori migliorie per limitare il traffico da attraversamento».