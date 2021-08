«Stop ai furbetti dei monopattini» 

I monopattini condivisi spariscono dalle strade quartesi. Dopo le multe e le rimozioni con carro attrezzi scattate nei giorni scorsi, le due ditte che avevano posizionato i mini mezzi elettrici in diverse zone della città si mettono in regola e aspettano la manifestazione d’interesse per poter ottenere l’abilitazione al servizio di sharing mobility annunciato dal Comune. «Le regole vanno rispettate da tutti», il commento del sindaco Graziano Milia dopo le sanzioni, «è ora di dire basta ai furbetti che cercano di scavalcare la fila e a chi pensa che a Quartu tutto sia possibile, non è così».

L’avvertimento

Il provvedimento preso lunedì sera - con tanto di multe e rimozioni forzate da parte della Polizia locale a carico di due ditte che si occupano di noleggio di monopattini - era nell’aria da giorni. La stessa assessora alla Viabilità Barbara Manca aveva avvertito gli operatori: «Così si rischia di vanificare il servizio di sharing che a breve contiamo di sperimentare anche in città, e di compromettere la futura collaborazione con il Comune». Un avviso legato alla delibera approvata in Giunta proprio mentre nelle strade cittadine comparivano i primi monopattini a noleggio da condividere, senza però nessuna autorizzazione.

Dopo l’episodio di lunedì anche il sindaco prende posizione. «Siamo stati costretti a intervenire», precisa Milia, «deve essere chiaro, io non consentirò mai che in questa città ognuno, pensando al proprio interesse, possa violare le norme e fare il furbetto che supera la fila. Abbiamo detto che ci sarà una manifestazione d’interesse e in base a questo percorso le aziende interessate potranno partecipare all’iniziativa, con regole precise per tutti».

Intanto da martedì la situazione è tornata alla normalità: monopattini selvaggi spariti e tutti in attesa del bando pubblico che da settembre dovrebbe portare all’avvio della sperimentazione del servizio. Le linee guida sono state decise dalla Giunta poco più di una settimana fa, a partire dalla flotta che «dovrà essere costituita da 240 monopattini, incrementabili sino a 300 totali». Definite anche le modalità di noleggio: «I monopattini dovranno essere disponibili all’utilizzo secondo lo schema a flusso libero “one way” - con la possibilità di rilasciarli in un punto diverso da quello del prelievo - e dovranno essere messi a disposizione nell’intero perimetro del centro abitato».

Le regole

All’interno delle linee guida approvate dall’esecutivo comunale viene decisa anche la mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini: da viale Golfo di Quartu, a viale Europa, sino a via Fiume - nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci - e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in via Marconi - nel percorso compreso fra via Fermi e il confine con Quartucciu.

Limitazioni anche per la sosta: «Nella zona a particolare rilevanza urbanistica potranno stazionare esclusivamente negli stalli per motorini, biciclette, e in altre aree individuate dal Comune e delimitate con apposita segnaletica», viene specificato nella delibera.

