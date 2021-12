Stop ai cantieri in centro a Natale 

I mega cantieri della rete del gas e della fibra ottica si fermano per le vacanze di Natale. Il sindaco ha deciso per uno stop agli scavi nel centro storico di Alghero dall’otto dicembre all’otto gennaio. Un mese di tregua, per consentire ai commercianti del quartiere antico di lavorare con serenità, senza dover fare i conti con le strade gruviera. Nel frattempo gli operai provvederanno pure a tappare le buche, sistemando acciottolato e lastroni, anche in quei tratti dove gli interventi non sono stati eseguiti proprio a regola d’arte. Dislivelli e gradoni, infatti, hanno creato gravi disagi ai residenti del centro, provocando anche delle rovinose cadute. Su precisa richiesta del sindaco Mario Conoci e dell’assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, gli operai si dedicheranno ora alla sistemazione delle parti non perfettamente ripristinate, «aspetto dell’opera che ha creato più di un problema e diversi pericoli al flusso pedonale», spiegano dagli uffici comunali: «Saranno aperti dei micro cantieri finalizzati al corretto posizionamento di ginquetes e lastre, venendo incontro alle richieste dei cittadini».

Il sovralluogo

Martedì scorso, intanto, si è tenuto un sopralluogo dell’assessore Peru con l’architetta Daniela Scudino della Soprintendenza di Sassari e il dirigente del settore Opere Pubbliche del Comune di Alghero, l’ingegnere Gianni Balzano. «Il fermo degli scavi è necessario alla realizzazione di tutti quegli aspetti che rappresentano la finitura delle opere già ultimate. Abbiamo chiesto quindi all’impresa di lavorare su tutte quelle parti che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei pedoni e che non sono coerenti con la conformazione precedente agli scavi», chiarisce l’assessore Peru. Ma non sono sole le stradine del quartiere storico ad aver necessità di un restyling. L’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale ha presentato più di una mozione sollecitando il sindaco a destinare delle risorse alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi, «proposte che la maggioranza di Conoci non ci permette neppure di discutere».

