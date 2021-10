Stop ai bonus, polemica nell’Isola 

«Lo stop dal 2022 al bonus facciate e dal 2023 al Superbonus per gli edifici monofamiliari sarebbe una rovina per le piccole e medie aziende dell’Isola», annuncia Andrea Virdis, presidente regionale di Confapi-Aniem. «Molti imprenditori hanno sostenuto ingenti investimenti per acquistare attrezzature e materiali e soddisfare l‘enorme richiesta registrata nell’ultimo anno. Proprio il bonus facciata, tanto conveniente quanto rapido da richiedere sotto il profilo burocratico, stava infatti trainando il comparto riuscendo a impiegare anche le realtà più piccole. Ora tutto questo andrà in fumo. Discorso analogo per il Superbonus: prorogarlo solo per i condomini avvantaggerà le grandi imprese nazionali che potranno far fronte a spese milionarie inaccessibili alle aziende locali».

I passaggi più contestati riguardano la volontà dell’esecutivo di dire addio dal prossimo anno al bonus del 90% sul rifacimento delle facciate e limitare dall’anno successivo l’accesso al Superbonus del 110% solo ai condomini o all’edilizia popolare. Una doccia fredda per i sardi intenzionati a ristrutturare casa sfruttando gli enormi sconti fiscali concessi dallo Stato, ma alle prese con tempi stretti, costi dei materiali alle stelle e le difficoltà di trovare imprese disponibili, queste ultime sovraccariche di lavoro proprio per il successo riscosso dalle agevolazioni.

Sono bastate poche anticipazioni per scatenare una bufera. La bozza del capitolo della Manovra finanziaria dedicata ai bonus edilizi da prorogare o stroncare entro la fine dell’anno ha messo infatti in allarme professionisti e imprese del settore, preoccupati per alcune scelte del governo che rischiano di mandare all’aria milioni di euro di investimenti.

I passaggi più contestati riguardano la volontà dell’esecutivo di dire addio dal prossimo anno al bonus del 90% sul rifacimento delle facciate e limitare dall’anno successivo l’accesso al Superbonus del 110% solo ai condomini o all’edilizia popolare. Una doccia fredda per i sardi intenzionati a ristrutturare casa sfruttando gli enormi sconti fiscali concessi dallo Stato, ma alle prese con tempi stretti, costi dei materiali alle stelle e le difficoltà di trovare imprese disponibili, queste ultime sovraccariche di lavoro proprio per il successo riscosso dalle agevolazioni.

Proteste

«Lo stop dal 2022 al bonus facciate e dal 2023 al Superbonus per gli edifici monofamiliari sarebbe una rovina per le piccole e medie aziende dell’Isola», annuncia Andrea Virdis, presidente regionale di Confapi-Aniem. «Molti imprenditori hanno sostenuto ingenti investimenti per acquistare attrezzature e materiali e soddisfare l‘enorme richiesta registrata nell’ultimo anno. Proprio il bonus facciata, tanto conveniente quanto rapido da richiedere sotto il profilo burocratico, stava infatti trainando il comparto riuscendo a impiegare anche le realtà più piccole. Ora tutto questo andrà in fumo. Discorso analogo per il Superbonus: prorogarlo solo per i condomini avvantaggerà le grandi imprese nazionali che potranno far fronte a spese milionarie inaccessibili alle aziende locali».

Appello condiviso

Il pressing sul Governo, affinché ritorni sui propri passi e confermi in blocco tutto il pacchetto dei bonus edilizi, è corale. Ad associazioni di consumatori e rappresentanti dei mondo cooperativo, si sono aggiunte le voci dei professionisti dell’Isola. Teresa De Montis, presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti della Sardegna, punta il dito sul fallimento del Bonus 110% che «non ha ottenuto il contrasto all'inquinamento atmosferico, il risparmio energetico, la messa in sicurezza del nostro Paese e il rilancio del settore edilizio», ma invoca la proroga delle altre misure «che offrono un migliore controllo sulla qualità degli interventi».

Paure

Sulla stessa linea anche la Confartigianato: «I bonus vanno tutti riconfermati anzi, se è possibile, ampliati nella loro detrazione, magari parificandoli tutti al 75% - dice la presidente regionale Maria Amelia Lai - da oltre 20 anni questi incentivi, man mano rimodulati e innovati, hanno consentito la tenuta delle attività del settore delle costruzioni e dell’indotto, soprattutto negli anni più bui della crisi. Per questo abbiamo il timore che la ripresa in corso possa venire rallentata dal ridimensionamento di questi interventi fiscali espansivi che, in modo tangibile, stanno sostenendo la crescita degli investimenti in abitazioni».

