Stop agli scavi nelle aree archeologiche 

Le chiavi dei cantieri sono state riconsegnate ai sindaci e tanti siti archeologici del Sulcis rischiano di restare chiusi. Non ci saranno piu, perché potrebbero essere trasferiti, i lavoratori ex Ati Ifras che svolgevano mansioni di manutenzione e assistenza durante gli scavi. Da oggi restano chiusi i cantieri di Pani Loriga, Sant’Antioco, nuraghe Seruci e Sirai. Quattro comuni (Carbonia, Sant’Antioco, Santadi e Gonnesa) vedono così sfumare, almeno in parte, quel sogno di sviluppo turistico che passa attraverso la valorizzazione dei siti archeologici. È la conclusione di una vicenda iniziata anni fa con la precedente giunta regionale, col bando di gestione delle maestranze ex Ati Ifras, e terminata solo ieri con la fine dell’ultima proroga.

I lavoratori

I lavoratori ex Ati Ifras non sono a rischio licenziamento. Per loro è infatti previsto il reimpiego in altri cantieri. Rischiano invece di restare chiusi i siti che da oggi vedranno interrotte le attività di manutenzione. Sono preoccupati anche i lavoratori in capo al Cammino di Santa Barbara: «Lasciamo un cantiere pronto a ripartire domani – dice Matteo Tatti, archeologo del nuraghe Sirai – è incredibile che si abbandoni uno scavo di valore scientifico inestimabile».

La preoccupazione

«Seguiamo la vicenda da quando è partito il bando internazionale – dichiara Simone Franceschi, assessore alla Cultura del Comune di Gonnesa – la professionalità di tutti questi lavoratori è per noi una grande risorsa. Il nostro bilancio non ci permette di far fronte alle spese di manutenzione e siamo pronti a forme di protesta importanti qualora non si ristabilisse l’ordine delle cose».

Pani Loriga

Rischia la chiusura anche il sito archeologico di Pani Loriga a Santadi. «Il nuovo gestore si è detto pronto a riattivare i cantieri, ma non abbiamo notizie dalla Regione – dice Veronica Impera, assessora alla Cultura -. L’errore formale è stato di non inserire i cantieri archeologici nel nuovo bando. Ci aspettiamo che il servizio possa ripartire al più presto». Ma non tutti sono così fiduciosi. «Oggi ci sono state riconsegnate le chiavi del sito di Sulki - dichiara Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco - viene meno l’importante lavoro fatto in concerto con la soprintendenza, c’è da ripensare a come tenere attivi questi siti senza risorse, stiamo perdendo lavoratori qualificati».

