«Stop agli interventi da domani» 

Stop agli interventi chirurgici programmati: quello che era soltanto un allarme adesso è realtà. La Assl Carbonia perde 4 anestesisti in un breve lasso di tempo e l’attività di sala operatoria nel presidio ospedaliero del Cto non sarà più garantita: si eseguiranno soltanto gli interventi urgenti al Sirai di Carbonia.

La fermata

L’interruzione è immediata, fisiologica per via dall’assenza degli specialisti preposti e confermata dalle dichiarazioni del commissario della Assl Carbonia Iglesias Gianfranco Casu: «Una di queste figure aveva già cessato l’attività, un’altra lo farà a partire da martedì (oggi ndr ), altre due da mercoledì e un’altra ancora dal 30 dicembre. Inoltre è verosimile che possa cessare l’incarico anche di un altro anestesista, il prossimo 14 gennaio, essendoci in atto un contenzioso per un trasferimento non accordato». La perdita dei professionisti, avvenuta in così breve tempo ha determinato un allarme che costringe il reparto di chirurgia a tirare i remi in barca: «C’è una grossa difficoltà a garantire gli interventi chirurgici programmati - spiega ancora il commissario Casu - si eseguiranno solo quelli d’urgenza al Sirai. Stiamo cercando di trovare delle alternative e tentare di tamponare l’emergenza. È purtroppo una criticità reale conclamata».

L’allarme

Per il presidente dell’Opi Carbonia Iglesias Graziano Lebiu, i trasferimenti, le dimissioni e i prepensionamenti di almeno 5 anestesisti incideranno sul già critico mantenimento degli standard assistenziali: «Con tutte le conseguenze che si possono intuire sui diritti degli utenti - dichiara - all’accesso, alle cure e al mantenimento dello stato ottimale di salute». Secondo il presidente dell’Opi sarebbe inoltre ragionevole rimodulare il contratto almeno delle due neo specialiste in quanto, avendo conseguito la specializzazione il mese scorso, sarebbero delle anestesiste a tutti gli effetti: «Mi auguro che l’assenza di queste figure - prosegue - non si ripercuota sull’operatività della Rianimazione». Il segretario territoriale della Fp Cgil Giovanni Zedde punta il dito sulla mancanza di programmazione: «Non si può aspettare ed arrivare ad una simile condizione. Esistono strumenti in grado di tamponare l’emergenza - dichiara Zedde - parlo delle risorse regionali aggiuntive che consentono lo spostamento dei medici in caso di necessità. Prestazioni e dislocamenti che vengono retribuiti. Il commissario deve fare di tutto affinché non s’interrompa il servizio».