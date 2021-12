«Stop a nuove trivellazioni»  

Revoca immediata di ogni nuova estrazione d’acqua nella borgata montana. E nessuna nuova concessione di pozzi. È perentorio il presidente del Comitato Giovanni Matta: «Abbiamo una dettagliata relazione scientifica di due esperti geologi in questo settore: Roberto Chetoni e Luigi Maccioni, che da 25 anni studiano il sistema San Leonardo. Le perforazioni possono irreparabilmente rovinare l’equilibrio idrologico. Un pericolo che incombe su tutta la falda, sulle sette storiche sorgenti, e sull’approvvigionamento degli allevatori lussurgesi».

I rischi

Un pericolo reale che potrebbe far mancare l’acqua alla borgata, agli allevatori e anche all’abitato di Santu Lussurgiu che dalla falda di San Leonardo si approvvigiona. Rischio che non è stato percepito dall’azienda Siete Funtes che ha effettuato nuove trivellazioni, a marzo scorso, per captare altra acqua da mettere in commercio, e neanche dalla Regione che, non tenendo conto degli studi già effettuati sul territorio, ha rilasciato l’autorizzazione alle trivellazioni. L’assessore regionale all’Ambiente Gianni Lampis ha dichiarato: «Le trivellazioni effettuate a San Leonardo non avevano bisogno di valutazione di impatto ambientale perché la richiesta della ditta Siete Fuentes, per la ricerca mineraria di acque minerali, riguarda indagini del sottosuolo e non di emungimento d’acqua».

Gli studi

Ma la relazione scientifica degli idrogeologi Chetoni e Maccioni dice tutt’altro: «Il bacino idrografico in cui ricade Su Laccheddu Ruiu e San Leonardo è di estensione limitata che non può giustificare le portate d’acqua dello stabilimento della Siete Funtes». L’analisi del sistema idrografico pone l’allerta: «Prima di procedere a trivellazioni ed emungimenti occorrono indagini idrogeologiche specifiche basate su prove idrodinamiche per quantificare per ogni pozzo la portata di emungimento, ovvero la soglia massima oltre la quale potranno ingenerarsi interferenze tra gli stessi pozzi, soprattutto con le fonti di San Leonardo». Criticità idrogeologiche che sono «state ignorate dalla Regione con l’approvazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità ambientale per le trivellazioni che non fornisce neanche la descrizione del modello idrogeologico né analizza le probabili modificazioni del suo assetto indotte dall’intervento delle trivelle», proseguono i due studiosi.