«Sto con Concu, la sinistra mi ha tradito» 

Tonino Melis, 83 anni, ex Psi, e due volte sindaco di Selargius - dal 1985 al 1990 e dal 1994 al 1998 - ci riprova, ma stavolta non da candidato sindaco e tantomeno con il centrosinistra, che anzi decide di sfidare schierandosi con il centrodestra targato Gigi Concu. Quella di Melis sarà una lista civica, con giovani selargini, professionisti ed ex amministratori locali, che si unisce a quelle di Fi, Fdi, Lega, Sardegna 20Venti, Riformatori e Udc.

«Il centrosinistra mi ha tradito, sosterrò Concu perché è stato un bravo sindaco e merita una riconferma, ma resto un socialista convinto».

Un uomo di centrosinistra che però sostiene il centrodestra.

«Prima delle logiche di partito viene il bene della città, gli interessi dei selargini e del territorio».

Un salto politico che fa storcere il naso a tanti a sinistra.

«Non ho cambiato idee politiche, resto sempre un socialista, ma ho deciso di stare con il centrodestra in nome di una continuità amministrativa di cui Selargius ha bisogno. E a chi mi critica ricordo che a livello nazionale il centrosinistra è al governo con la Lega, e a livello locale lo stesso Camba è sempre stato di centrodestra ma è schierato con il centrosinistra».

Si sente tradito dal centrosinistra selargino?

«In un certo senso sì, in questi anni non mi hanno mai cercato».

Alcuni mesi fa era al fianco dei sardisti in occasione di un incontro cittadino.

«Sì, ho partecipato per dire la mia sugli impianti sportivi, d’altronde la maggior parte dei campi e delle palestre presenti in città sono stati realizzati quando ero sindaco io, gli altri li hanno solo riparati».

Quindi stava trattando con il Psd’Az?

«Sì, non ci siamo ritrovati sul candidato sindaco: io ho sempre detto che avrei sostenuto Concu, qualcun altro no, forse più per questioni personali che politiche».

Perché Concu e non Camba?

«Camba è una persona che stimo, è stato mio vicesindaco, ma la sua lontananza da Selargius per dieci anni ci ha fatto perdere di vista. Il sindaco uscente, invece, trovo sia la figura giusta per continuare a governare la città. Lo ha fatto bene in questi anni, nonostante le difficoltà della pandemia: è stato un primo cittadino sempre fra la gente, che dimostra di amare la sua città».

Ha pensato di candidarsi da solo?

«Se avessi avuto almeno dieci anni di meno lo avrei valutato. Ormai manca la forza fisica, fare il sindaco a tempo pieno è faticoso e richiede impegno giorno e notte».

È tra i candidati della sua lista?

«Sì, ho ancora molte cose da dire e fare per la mia città».

Altri nomi di spicco?

«Andrea Delpin, già assessore allo Sport a Selargius, Giacomo Zarzana, ex maresciallo dei carabinieri, e Anna Rita Salaris del Movimento animalisti della Sardegna. Donne, molti giovani, sportivi, e diversi professionisti: pedagogisti, esperti di comunicazione e ingegneri».

Quali sono le priorità che chiederà di inserire nel programma di coalizione?

«Azioni per favorire l’agricoltura biologica e l’indipendenza energetica, puntare sugli orti urbani assegnando aree abbandonate a privati o associazioni, migliorare i servizi comunali e l’offerta turistica. Così come c’è bisogno di un piano di rilancio della zona industriale, servono nuovi campi sportivi di quartiere per i giovani. E serve combattere il fenomeno del randagismo, magari con nuovi canili curati dai volontari».

