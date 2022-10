Stintino super col Sennori 

Stintino 5

Sennori 1

Stintino (4-3-3) : Camboni, Pisu (31’ st Muresu), Scigliano, Tawacol Munua, Dettori, Gadau (31’ st Colombo), Lecca (31’ st Amugano), Gargiulo, Doukar (31’ st Piana), Timpanaro. In panchina Mastrangelo, Fais, Delogu, Contini, Sechi. Allenatore Pulina.

Sennori (4-3-3) : Vasquez, Sotgiu (35’ st Achenza), Spillo, Monaco (42’ pt Cacace), Capra, Bonetto, A. Desini (21’ st Carta), Camara (36’ st Pazzola), Igene, Nuvoli (18’ st Piga). In panchina Magliona, Sassu, Angioi, Pinna. Allenatore Nieddu.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : nel primo tempo al 7’ Doukar. Nel secondo tempo al 8’ Gargiulo, 30’ Timpanaro, 41’ Dettori, 43’ Capra, 46’ Timpanaro.

Note : ammoniti Sotgiu, Desini, Gadau. Recupero 1’ pt - 4’ st. Spettatori 200.

Stintino. Al Roccaruja lo Stintino strapazza il Sennori (5-1) e lo raggiunge al quarto posto in classifica, entrambe a 10 punti. Protagonista della gara il portiere di casa Camboni che para due rigori.

La cronaca

I padroni di casa iniziano la gara con un modulo aggressivo: tre punte di ruolo. Tattica che darà ragione al tecnico Michele Pulina. Al 7’ infatti arriva il vantaggio: Doukar stoppa la sfera in area, si gira e fulmina Vasquez. Gli ospiti reagiscono con vigore e al 15’ si vedono assegnato un giusto rigore: lo calcia Nuvoli, Camboni para in tuffo. Stintino al 26’ vicino al raddoppio: angolo di Dettori, testa di Timpanaro, sfera fuori di pochi centimetri. La prima frazione si chiude a fasi alterne e senza altri problemi eccessivi per i portieri.

La ripresa

All’8’ del secondo tempo lo Stintino raddoppia: angolo di Dettori, deviazione vincente di Gargiulo. Il Sennori reagisce ancora, ma fallisce un altro rigore al 14’: calcia ancora Nuvoli, Camboni si supera e devia sulla traversa in volo di piede. Per il Sennori è una mazzata. La squadra si disunisce e al 30’ subisce in contropiede la terza marcatura: Gargiulo per Timpanaro, breve fuga e rete di piatto sinistro. Lo Stintino non si ferma e con un tiro da fuori di Gargiulo (37’) va vicino al quarto gol. Che arriva invece al 41', grazie a un gran piazzato di Dettori. Gli ospiti accorciano le distanze (43’) con una bella punizione di Capra. Ma c’è anche il tempo per la quinta segnatura dell’argentino Timpanaro (doppietta per lui). Finisce 5-1 per lo Stintino apparso in gran forma. Per il Sennori una giornata storta.

