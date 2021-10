«Stiamo vincendo la guerra al Covid, attenti ai ragazzi» 

I numeri sull’andamento della pandemia in città fanno ben sperare, merito anche di una campagna vaccinale che vede come fulcro l’hub di via Beethoven, con oltre 204mila dosi somministrate sinora.

A un anno dal suo insediamento, il sindaco Graziano Milia traccia un primo bilancio di gestione dell’emergenza Covid, fra preoccupazioni iniziali e la battaglia per l’obbligo vaccinale che porta avanti da mesi. I momenti di sconforto e ansia non sono mancati, soprattutto quando la curva dei contagi è schizzata superando i 500 positivi in città, «ma non mi sono mai fatto prendere dalla paura di non farcela», dice. «C’è il timore delle conseguenze della pandemia: per le nuove generazioni in particolare, sono loro ad aver vissuto e a continuare a vivere le maggiori difficoltà».

A novembre 2020 il ritorno in Comune, in piena seconda ondata Covid.

«Un periodo in cui prevaleva la paura, e l’impatto è stato sicuramente all’insegna della preoccupazione. Il giorno dell’insediamento in città c’erano 327 positivi, il mese dopo siamo arrivati ad avere oltre 500 casi. Non è stato per niente semplice, ma abbiamo affrontato tutto con forza e decisione, e con il supporto del Governo, della Regione e dell’Ats».

Che situazione ha trovato?