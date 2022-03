Stesso rivale, ma la Dinamo è cambiata 

Sassari. Coach Bucchi, il play Robinson, l'esterno Kruslin e il centro Bilan al suo secondo debutto sassarese. È una Dinamo profondamente cambiata rispetto a quella che perse all'andata 95-89 causando il divorzio dal tecnico Cavina. La matricola Tortona che gioca alle 18 al PalaSerradimigni è invece la stessa: una sorpresa dal cammino costante che l'ha portata a contendere la Coppa Italia a Milano. La formazione biancoblù ritorna davanti ai suoi tifosi a 40 giorni dalla scintillante vittoria su Brindisi. Lo fa con le ali ai piedi dopo i colpacci di Trento e Trieste che l'hanno portata ad agganciare proprio il neopromosso Derthona. Fare il tris e ribaltare anche il -9 con i piemontesi significherebbe consolidare il quarto posto.

Con Bilan

C'è curiosità per capire quale sarà l'impatto del neo rientrato Bilan in una squadra che ha trovato un'identità ed equilibri ben precisi sia in difesa sia in attacco. La via più breve è inserire Bilan quando nel quintetto ci sono Gentile, Kruslin, Burnell e Bendzius, che già lo conoscono. Anche perché il centro croato ha svolto solo due allenamenti insieme al gruppo. Per le variazioni che ha in mente Bucchi ci saranno le prossime settimane di lavoro. Resta difficile ipotizzare l'utilizzo in quintetto di Bilan assieme a Mekowulu (andrà spesso in tribuna come settimo straniero) o Diop, più per gli equilibri offensivi che per quelli difensivi. Giusto per ricordare: nell'ultima gara della stagione passata, gara 5 dei quarti scudetto contro Venezia, Bilan chiuse con 26 punti.

L'avversaria

Coach Ramondino fa ruotare dieci giocatori. L'asse play-pivot è formato da Wright (quasi 12 punti e pericolosità più in avvicinamento che da fuori e 5 assist) e Cain, centro difensivo che non segna molto ma sbaglia poco (61% da due) e cattura quasi 8 rimbalzi. L'estroso Macura è il giocatore più imprevedibile, mentre la sorpresa è Mascolo, capace sempre più spesso di andare in doppia cifra. Pericoloso perché ha doppia dimensione l'alapivot Daum (11,5 punti col 32% da tre e 6 rimbalzi). Il migliore tiratore è Sanders (9,5 punti col 44% nelle triple) mentre Filloy coniuga esperienza e furbizia (10 punti col 39% da tre) specie nei momenti importanti. L'ala Cannon ci mette il fisico, gli italiani Tavernelli e Severini hanno entusiasmo e umiltà per rendersi utili come cambi.