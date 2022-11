Stephens, il gran ritorno 

Sassari. Meno stazza e talento, ma più aggressività e motivazioni. Così spera la Dinamo dopo aver riportato in Sardegna DeShawn Stephens, il lungo che il gm Pasquini aveva ingaggiato nella stagione 2017/18 per la Dinamo Academy Cagliari di A2. Per l'americano 16 punti e 8,5 rimbalzi che erano stati fondamentali per la salvezza.

La carriera

Da allora Stephens ha accumulato anni (va per i 33) pochissimi muscoli (siamo sul quintale di peso) su un fisico filiforme e scattante, ma ha quintali di esperienza. Nel 2018 ha vinto la Coppa di Israele col Maccabi Rishon Le Zion, poi ha fatto cinque apparizioni in serie A con la Fortitudo Bologna, quindi è sceso di nuovo in A2 con Scafati. In Danimarca ha vinto il titolo coi Bakken Bears nel 2021 e ha anche affrontato Sassari in Champions. A proposito, in casa i Bears persero nonostante i 22 punti e 10 rimbalzi dell'americano che invece nel colpaccio del PalaSerradimigni fece una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. Stephens era in forza i bosniaci dell'Igokea e tra Lega Adriatica e coppa europea stava viaggiando a 13 punti e 8 rimbalzi.

Il profilo

Se si corre, come piace al play Robinson, allora Stephens è giocatore molto adatto. I problemi possono sorgere a difesa schierata contro centri di maggiore stazza. In ogni caso c'è anche Diop in crescita. Non sarà una presa da urlo, ma in un gruppo con poca chimica, l'energia e le motivazioni del nuovo giocatore potrebbero essere utili. Del resto, dieci anni fa anche il grissino Tony Easley arrivava dalla A2 ma fu perfetto per il quintetto sassarese. Piuttosto l'età media di Sassari si alza a 33 anni: la più alta del torneo.