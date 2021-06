Stemma giudicale danneggiato, ma nessuno sapeva 

Un bene preziosissimo, un simbolo della storia di libertà dei sardi, danneggiato durante l’intervento di restauro della chiesa. Quasi nessuno a Ghilarza, però, sapeva della condizione in cui versa lo stemma con l’Albero giudicale nella chiesa del novenario di San Serafino. Lunedì a denunciare pubblicamente la situazione è stata l’associazione la Innantis che ha chiesto l’intervento immediato dell’assessorato alla Cultura della Regione, della Sovrintendenza ai Beni Culturali, del Comune di Ghilarza.

Il Comune

Non ne sapeva nulla il sindaco Stefano Licheri che spiega: «Non sono andato in tutto questo periodo a San Serafino, quindi non conosco la situazione. La chiesa non è di pertinenza comunale e ugualmente non lo è il sito di San Serafino. Da novembre, da quando stiamo amministrando, non abbiamo ricevuto né comunicazioni né pratiche. Mi avvicinerò e poi contatterò il parroco per capire se ha notizie su questi lavori». Impossibile parlare con padre Paolo Contini: il suo telefono squilla a vuoto. La capogruppo di minoranza Eugenia Usai commenta: «Abbiamo raccolto un po' di informazioni: ci hanno risposto che a breve dovrebbero riprendere i lavori. Magari chi dirigeva l’opera doveva prestare maggiore attenzione».

L’attacco

Dure parole arrivano invece da Antonio Deias, assessore alla Cultura dal 1995 al 2000, nonché dirigente dell’Isre e dal 2015 sino al 2019 direttore dell’ufficio Tutela del Paesaggio di Oristano: «Ciò che è successo è gravissimo. Mi sorprende che alla chiesa, soggetto della storia sarda e particolarmente attenta alla tutela dei suoi valori e dei suoi beni culturali, sia sfuggita la protezione in particolare della lunetta dedicatoria di Mariano IV e dell’Albero degli Arborea. E mi sorprende che sia andato avanti un lavoro senza che il Comune sapesse niente. Ora occorre un intervento immediato da parte della Sovrintendenza ed è necessario che il Comune lo solleciti insieme a tutti gli uffici che si occupano di beni culturali, in modo da ottenere una consulenza di storici, filologi e architetti per salvaguardare e riportare lo stemma almeno nella situazione in cui era stato lasciato con gli interventi portati avanti dall’amministrazione Sanna». Non ha dubbi sull’importanza dello stemma neanche l’ex sindaco Tommaso Sanna: «Non ho visto i lavori e non sapevo di questa situazione. È importantissimo preservare lo stemma e con esso l’intera chiesa. Quando ero sindaco l’amministrazione aveva portato avanti un intervento di restauro, stanziando dal bilancio risorse e affidando i lavori ad una ditta specializzata di Roma. Durante l’intervento era emerso anche la presenza di un peduccio che con tutta probabilità rappresenta il volto di Eleonora d’Arborea». Urgente procedere anche per l’ex amministratrice Raffaela Onida: «Appare evidente che si impongono ora interventi urgenti di salvaguardia e valorizzazione. È auspicabile che si metta in atto una politica coordinata ed efficiente della gestione del patrimonio culturale del nostro territorio. La disattenzione degli enti preposti necessita di uno sguardo più attento da parte di tutti noi. Sarà interessante verificare se e come saremo capaci di accogliere le osservazioni dell'associazione a Innantis e del professor Sedda e vigilare affinché si ponga urgente rimedio».

