Stefano Rombi e la corsa solitaria contro il quorum 

In centro i preparativi per la diciottesima edizione del Girotonno procedono senza sosta, dall’altra parte dell’Isola i tonnarotti hanno già portato a casa la prima mattanza di stagione con tonni di tutto rispetto e tra qualche giorno la vecchia tonnara dismessa finalmente riaprirà alla comunità con musica, talk e degustazioni. È una Carloforte in fermento, orgogliosamente ancorata alle tradizioni e vogliosa di costruire il futuro. Tra due settimane i cittadini saranno chiamati alle urne: 5996 abitanti, 5724 votanti inclusi i carlofortini all’estero.

Il candidato

Stefano Rombi, assessore uscente al Bilancio, è a capo dell’unica lista in corsa per il Municipio, “Carloforte Cresce”. Per essere eletto sindaco è necessario il voto del 40 per cento degli elettori, escludendo dal conteggio del quorum la quota Aire, cioè gli elettori che vivono all’estero. Nelle settimane precedenti alla presentazione delle liste non sono mancate le voci di altre liste, tentativi o intenzioni di presentarsi alla gara per conquistare il Comune. Ad una settimana dalla scadenza dei termini è sceso in campo l’ortopedico Marco Conte che poi ha ritirato la sua candidatura per i numerosi impegni professionali, sottolineando inoltre la difficoltà di trovare persone disposte a candidarsi.

Ricercatore universitario

Stefano Rombi, 36 anni, ricercatore universitario, guida una lista civica che tra i candidati schiera il sindaco uscente Salvatore Puggioni, oltre ad altri esponenti dell’attuale amministrazione e a candidati alla prima esperienza. «Il primo obiettivo da perseguire è l’inclusione sociale e il rafforzamento del senso di comunità - dice Rombi -ancora di più ora che non c’è una competizione è indispensabile mettere da parte tutte le divisioni e recuperare i conflitti che hanno caratterizzato la nostra storia nei decenni precedenti. Direi che questa è una precondizione per poter affrontare le sfide che ci attendono. Il fatto che ci sia solo una lista ha creato sorpresa e stupore per una comunità come la nostra».