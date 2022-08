Stefano (otto anni) studia da poeta 

Il linguaggio universale della poesia ha ammaliato anche il piccolo Stefano Piras, 8 anni. A settembre inizierà a frequentare la terza elementare ma ha già le idee ben chiare sul suo futuro: «Voglio fare il poeta», ha esclamato con entusiasmo.

La passione per i versi è recentissima, nata per caso in una delle serate letterarie di Perdasdefogu. Mamma Giulia Tirelli si preparava, insieme al gruppo di lettura Animalibri per la kermesse “Aspettando San Lorenzo”, dove chi vuole può recitare componimenti poetici a piacere. Stefano, colpito dalla poesia, ha chiesto il testo alla madre è ha iniziato a recitare lasciando a bocca aperta anche i componenti del gruppo. «Invece di giocare ha continuato a ripetere la poesia – racconta Giulia – e la sera di lunedì ha voluto leggerla davanti al pubblico». La platea non ha risparmiato applausi per la sicurezza e la disinvoltura del più piccolo partecipante alla serata. Lunedì scorso il medico pediatra sassarese Giuliano Tramaloni ha presentato la sua opera prima “Cristalli velati”, raccolta di poesie, regalata dalla zia a Stefano e che il bambino legge assiduamente.

Ma non basta, l’aspirante scrittore ha presentato, martedì, l’evento realizzato in onore di Luca Lai, attore scomparso un mese fa. Ancora una volta il piccolo non ha avuto timori e il giorno successivo ha letto due poesie dedicate alle stelle per un’iniziativa orchestrata dai gestori del locale Sa Brecca.

«Mi piace avere il microfono e parlare agli altri – spiega Stefano – ma la cosa che mi piace di più è raccontare le cose in modo che tutti capiscano cosa sto dicendo». Il bambino ama leggere, e a scuola in una gara di lettura tra compagnetti è arrivato primo, aggiudicandosi un libricino. «Vorrei tanto fare il poeta – prosegue Stefano – e vorrei leggere delle cose ai bambini». Ogni giorno il giovanissimo prende un libro, legge poesie e prosa e continua ad allenarsi nella recitazione. Alle serate culturali ha partecipato davvero con convinzione. «Mi ha colpito tantissimo – sottolinea Giulia – non pensavo che avrebbe letto di fronte al pubblico, ma quando ha rinunciato a giocare a biliardino con amici per continuare ad esercitarsi ho capito che stava nascendo un vero e proprio interesse. Ovviamente da mamma mi sono emozionata e sono contenta, credo che per lui questa esperienza possa essere un’opportunità per acquisire sicurezza, oltreché un’occasione di crescita che gli aprirà la mente».

Stefano sorride tra le pagine dei suoi libri di versi, tra un mese andrà di nuovo a scuola. Le sue materie preferite sono italiano e storia, ma non disdegna quelle scientifiche. In classe lo sa, dovrà imparare tante belle poesie, lui che ama i versi e vuole diventino il suo lavoro. «Se vorrà proseguire per questa strada – conclude la mamma - sarò ben felice di assecondarlo».