Stefano, l’edicolante speciale 

Da sempre è un accanito lettore del nostro quotidiano, L’Unione Sarda. Ora ha coronato il suo sogno: è il nuovo edicolante domenicale di Siliqua. Stefano Collu, quarantaduenne con la sindrome di down, da decenni comincia la sua gironata con la copia del giornale tra le mani.

La lettura

Ha visto per la prima volta il quotidiano quando era in tenera età, grazie al padre Antonio, titolare di un bar del paese, che ogni giorno acquistava il giornale per metterlo a disposizione dei suoi clienti. Stefano, che trascorreva molto tempo nel bar assieme ai genitori, è rimasto folgorato da quelle pagine con tante foto, che raccontavano ciò che accadeva intorno a lui. Da allora non si è più accontentato di dover dividere il giornale con i numerosi avventori del bar, ha preteso che ogni giorno potesse avere una copia tutta sua. Antonio, da allora, ha dovuto acquistare tutti i giorni due copie del giornale: una per Stefano e una per il bar.

Venuto a mancare il padre, qualche anno fa, Stefano non ha smesso di ricevere il suo quotidiano preferito: è sua sorella Arianna, che deve acquistare ogni giorno L’Unione Sarda per lui. Seduto nel divano di casa, durante le giornate fredde, o nell’ingresso dell’attività commerciale della sorella, nella stagione estiva, Stefano è sempre li, assorto mentre sfoglia le pagine del giornale.

L’incarico

Con la chiusura dell’altra edicola del paese, guidata da oltre quaranta anni da Tonino Usai e Gabriella Frongia, ora in pensione, l’unica rimasta nel paese e quella della 46enne Katia Orrù, che non può più effettuare la chiusura domenicale per avere la giornata di riposo. «Ho dovuto cercare qualcuno che, a domeniche alternate, mi sostituisse per la vendita dei quotidiani – spiega Katia – Dopo aver valutato diverse possibilità, la scelta è caduta su Arianna e Stefano».

Arianna è già titolare di un’attività commerciale compatibile con la vendita dei giornali, Stefano, sempre presente nel negozio, è il più felice del mondo, perché il suo quotidiano preferito ora può anche venderlo. «È orgoglioso di poter consegnare L’Unione Sarda ai clienti, inoltre, veder entrare tante persone nuove nel nostro negozio , lo rende felice», spiega Arianna.

Al lavoro

Stefano non riesce a leggere perfettamente, ma è molto attento alle immagini e gli argomenti trattati. Nonostante il grande amore che prova per questo giornale, vorrebbe modificare qualcosa dell’attuale edizione: «Qui bisogna mettere il sole, voglio dirlo al direttore», afferma facendo notare le nuvole presenti sulla Sardegna nella carta delle previsioni del tempo. Ora gli resta solo da vedere dove nasce il giornale, il suo sogno è poter visitare la redazione e il centro stampa.

© Riproduzione riservata