Stefano Guzzetti: «La musica è luce» 

A un anno esatto dalla sua ultima uscita, “Kokoro”, secondo capitolo della trilogia giapponese realizzata con Igort, Stefano Guzzetti torna oggi con il suo settimo album in studio: “Lumen”. Un lavoro maturato a partire dal 2017 e che con la consueta maestria del compositore cagliaritano, classe ’72, tra i principali interpreti della scena neoclassica europea, con oltre 23 milioni di streaming e un’attività concertistica arrivata fino in Giappone e Stati Uniti, intreccia ai toni notturni del suo pianoforte, la luce di archi, legni e venature di elettronica. «È un disco a cui tengo molto, anche in quanto prosecuzione ideale dell’album del 2016, “Leaf”, concepito negli anni in cui mio padre è stato colpito da una grave malattia e nel giro di pochi anni se n’è andato», ci ha raccontato. «Con “Lumen” ho fagocitato la dipartita e iniziato a vedere in modo diverso la spiritualità e la vita».

Il brano “Father” è proprio una dedica a suo padre.

«È un brano aperto, un’attestazione di consapevolezza, di quando lasci andare una persona e ti rimane il bello. È un pensare alla dipartita in positivo, perché poi dipartita non è, rimane sempre dentro di te e non solo come ricordo. Mio padre amava scherzare, sapeva cogliere il bello delle cose, un approccio alla vita che porterò sempre con me».

C’è anche della Sardegna tra le pieghe di questo disco?

«C’è nel suo essere isola, in mezzo al mare e l’acqua è un elemento di vita troppo importante, ci nasciamo. Le onde, poi, sono un fenomeno fisico circolare, scrivono delle frequenze e la musica è fatta di frequenze, come la luce, la vita è generata da moti continui, i giorni stessi nel loro ripetersi generano una frequenza. Questo per me è molto importante e corrisponde alla visione che ho del nostro essere qui».

Che significato ha assunto qui il termine “Lumen”?

«In latino significa “piccola fiamma”, ma il piccolo può èssere molto grande, dipende dalla prospettiva da cui guardiamo le cose. Quella luce, quindi, per quanto piccola, può essere esempio di forte spiritualità, speranza, ma anche un simbolo di vita o di fede, non religiosa, ma nella vita e nel nostro essere viventi».

Un concetto entrato nel suo mondo creativo anche per il periodo che viviamo?

Lavoro molto da solo come compositore, anche se da dicembre abbiamo riunito gli Antennah».

Che bella notizia!

«Sì, stiamo componendo, torneremo presto dal vivo e se tutto va bene entro l’autunno pubblicheremo un ep di quattro tracce. Come compositore, dicevamo, lavoro nel mio studio di casa, da solo, quindi inevitabilmente finisco per nutrire certi pensieri».

Nel disco, infatti, c’è una dimensione intima, notturna, ma anche una forte componente legata alla memoria.

«Assolutamente. Volevo che l’ascoltatore viaggiasse per immagini proprie, spontanee e che associasse le musiche a ricordi e sensazioni immaginifiche».

Il rapporto musica-immagini è sempre stato intenso per lei.

«Forse perché lavoro spesso con il cinema. Anche in questo periodo sto finendo la colonna sonora per il film “Eddie & Sunny” di Desmond Devenish. Qui, però, ho voluto calcare la mano sull’aspetto cinematografico ed evocativo della musica».

L’ultima traccia del disco, “Bubble (fon Vaughan)” è una dedica al genio di Vaughan Oliver. Cosa ha rappresentato per lei?

«Da bambino ero appassionato di due cose: musica e pittura. Poi mi sono appassionato a gruppi come This Mortal Coil, Cocteau Twins, Pixies e Vaughan Oliver era il grafico della loro etichetta, la 4AD. Le sue opere hanno forgiato la mia direzione estetica. Nel 2011 ho iniziato a collaborare con lui: un sogno».

È vero che sta lavorando alla produzione di un album di Igort?

«Sì, lui è un vulcano di idee!».

