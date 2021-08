Stef Burns: «Adoro i Pink Floyd» 

Dove finiscono le sue mani incomincia una chitarra. Stef Burns è l’uomo dietro ogni assolo, ogni emozione a sei corde dei concerti di Vasco Rossi. Ma questo ragazzo nato nel 1959 nella baia di Oakland a San Francisco, è in Sardegna per interpretare un’altra musica leggendaria. Quella dei Pink Floyd. «Li amo e soprattutto amo la loro chitarra. Gilmour, Barrett, Waters, sono i miei idoli». In Sardegna è arrivato con l’invito dei “The Floyd Experience”, prodotti da Gianmarco Manis alle chitarre e Corrado Atzei a voce e chitarra. «Suoneremo tutti i grandi classici», continua Stef, «da “Comfortabily Numb” a “Shine on you” “Crazy Diamond”, “The Wall”, e tutti gli altri. Sarà un concerto per ogni età, per gli appassionati e per chi vuole buona musica». Due date, il 14 a Cannigione e il 15 a la Maddalena.

Mondi diversi

«Rispetto a Vasco è un’altra cosa, sono due mondi diversi. In un tributo vuoi rendere giustizia, mentre sul palco con Vasco ci devo mettere supporto ed energia». Il treno dei ricordi corre indietro: «Quando Vasco stava diventando famoso cominciò a suonare con musicisti americani. All’epoca suonavo con Alice (Cooper) e gli mandai una cassetta con alcune canzoni del suo tour, come “Hey Stoopid”. Sono piaciuto subito e abbiamo cominciato. Il primo lavoro è stato “Gli spari sopra”. E poi da lì ogni giorno a esibirsi».

Gli amici

Per Stef, Alice Cooper, Joe Satriani - «con Joe allora eravamo coinquilini …»- sono amici. «Alice fuori dal palco è un altro uomo. Gentile, tranquillo, dolce, mai visto urlare. Come Vasco, ogni tanto lo trovo un po’ timido, sempre amichevole, ti fa sentire a casa». Stef è in giro per il tour promozionale del suo ultimo album, intitolato “Roots and wings” (“Radici e ali”); «C’è un po’ tutto di me, sono pezzi che raccontano la mia vita. Per esempio il brano che ho composto per la nascita di mia figlia, adesso lei ha dieci anni. Sto lavorando anche a un progetto col tastierista di Vasco, Alberto Rocchetti. Poi c’è il mio nuovo singolo, “Bring it on”». Un pezzo arrangiato da Juan van Emmerloot alla batteria e Fabio Valdemarin alle tastiere, dove sfodera tutta la sua voce graffiante e acuta, con un video ironico girato tra le mura di casa. «Juan si è messo sul water, io nella vasca da bagno … alla fine sembrava girato nella stessa casa anche se ognuno era nella sua. L’abbiamo fatto per divertirci, senza che fosse la tipica cosa da quarantena» e ride. Ma oggi che musica ascolta Stef? «Sono rimasto un tipo da anni 70. Però ci sono sempre musicisti bravi, anche rock, in Italia: Matteo Mancuso, Giacomo Castellano, Manuel Boni … e poi magari metto su “Il mondo che vorrei” di Vasco, che mi piace sempre».