Stazione dei treni vietata ai disabili 

Niente ascensore, né scivoli e nessun’altra possibilità d’accesso al piano inferiore: «Si tratta di un intervento di competenza di Rfi (Rete ferroviaria italiana) – dice il sindaco Mauro Usai –. Ho fatto diverse segnalazioni in passato ma non ho ancora ottenuto risposte. È una situazione poco dignitosa che deve assolutamente essere risolta nel più breve tempo possibile».

L’unico ingresso della struttura, quello presente tra via Garibaldi e via San Salvatore, è interessato dallo scorso febbraio dai lavori che avrebbero dovuto portare alla sostituzione del vecchio ascensore con quello nuovo, ma ad oggi le operazioni non si sono ancora concluse e l’unico modo per poter accedere ai binari, è quello di percorrere ben 14 scalini.

Prendere un treno dalla stazione ferroviaria di Iglesias è un privilegio riservato alle persone senza disabilità.

Il Comune

La testimonianza

Enzo Atzori è il presidente della Consulta dei disabili di Iglesias e lancia l’allarme per una vicenda che si protrae da mesi e lede tutti i diritti delle persone che hanno problemi a livello motorio: «Se volessi prendere un treno dovrebbero portarmi verso i binari a forza di braccia – racconta Atzori –. Allo stesso modo se arrivassi da Cagliari non avrei alcun modo di potermi recare all’esterno della stazione senza l’aiuto di qualcuno. Non c’è una rampa, non c’è l’ascensore; conosco un ragazzo sulla sedia a rotelle, affetto da sclerosi multipla, che da mesi non può più andare a leggere il giornale nell’attività commerciale della stazione dove era solito recarsi. Si tratta di una situazione vergognosa».

Lavori fermi

Intanto, l’aumento del prezzo dei materiali ha costretto la ditta che si occupava della realizzazione del nuovo Centro intermodale a dare forfait e, nell’attesa che la situazione possa finalmente sbloccarsi, quello in via San Salvatore resta l’unico ingresso alla stazione: «Non ci sono altre vie d’entrata o d’uscita, esiste un cancello ma è di servizio, pertanto è sempre chiuso – assicura Davide Esu, titolare dell’attività commerciale che da decenni serve il pubblico nei pressi della stazione –. Da quando sono cominciati i lavori per l’installazione del nuovo impianto ho perso quasi il 70 percento del fatturato. Gli interventi hanno interessato l’intera facciata, sottraendo la metà dei parcheggi. I lavori si sarebbero dovuti concludere nel giro di poche settimane, invece sono passati dei mesi e nessun segnale porta a pensare che si risolveranno a breve».

Servizi fantasma

Per Esu l’assenza di uno scivolo o un impianto che consenta di evitare le scale è una criticità gravissima, ma non è la sola: «L’intera stazione è abbandonata, il servizio Arst è deficitario, non esiste nessun cartellone con gli orari, il primo punto disponibile per la vendita dei biglietti si trova a centinaia di metri di distanza, non è prevista nessuna tratta per i trasporti che conducono alle spiagge. Inoltre chi arriva dal cagliaritano in treno si trova spaesato, non ci sono indicazioni sulla direzione per il centro città, l’ospedale o i punti d’interesse».

