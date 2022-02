«Stato di emergenza per la sanità» 

Più medici, una più equa ridistribuzione delle risorse e interventi per salvare la sanità. «Giù le mani dai nostri ospedali» ripetono da tempo associazioni e comitati che chiedono la proclamazione dello stato di emergenza. Un grido disperato che sabato 12 marzo risuonerà forte in piazza Roma: è qui che si ritroveranno tutte le associazioni, semplici cittadini e amministratori per rivendicare il diritto alla salute messo sempre più in crisi come dimostra quanto sta accadendo al Pronto soccorso del San Martino, dove continuano ad arrivare pazienti positivi e lunedì scorso si sono registrati altri due decessi.

La manifestazione

Dopo la mobilitazione di qualche mese fa, il Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano torna in piazza insieme alle altre associazioni riunite nel Coordinamento dei comitati e delle associazioni per la difesa della sanità della Sardegna centrale. L’obiettivo è denunciare le situazioni di difficoltà e tutte le criticità che si vivono da Oristano all’Ogliastra passando per il Nuorese, il Goceano e il Sarcidano «territori in cui si assiste a un progressivo depotenziamento dei servizi socio sanitari e di tutta la rete dell'assistenza» ripetono i portavoce. Ma soprattutto si mira a trovare soluzioni per le maggiori criticità. «Chiediamo un riequilibrio delle risorse umane, un incremento dei medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta – ripetono – un potenziamento della specialistica ambulatoriale e ospedaliera». Infine l'appello per una vera e concreta volontà per affrontare l’emergenza che si sta vivendo ormai da anni. E i comitati chiamano a raccolta gli amministratori locali, cittadini, i sindacati per far sentire ancora più forte la richiesta di intervento urgente.

Pronto soccorso

La situazione è sempre piuttosto delicata, nonostante i rinforzi da altri reparti e l’impiego dei cosiddetti medici in affitto. Con l’impennata dei contagi da Covid-19, sono ripresi anche gli accessi di pazienti positivi che vengono ospitati nell’area dell’Osservazione breve (destinata a zona grigia). Lunedì si sono registrati due decessi di persone, arrivate in condizioni già piuttosto critiche e che avrebbero avuto necessità di un ricovero in un ospedale Covid ma non c’erano posti disponibili. Già nelle settimane scorse si erano registrati casi simili con sei decessi.