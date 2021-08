Stato di emergenza per i roghi 

Via libera allo stato di emergenza per gli incendi che quest’estate hanno devastato (e non è neppure ancora finita) diverse regioni d’Italia. Nel documento del Consiglio dei ministri c’è anche la Sardegna, insieme a Sicilia, Molise e Calabria. «È un primo step per aiutare il territorio. Ora si darà mandato alla Protezione civile per la messa in sicurezza dei territori e per i primi interventi economici, e poi arriveranno i ristori alle attività produttive», ha annunciato il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

Il presidente

«Un segnale di attenzione, di sensibilità e di tempestività da parte del Governo». Così il presidente della Regione Christian Solinas ha commenta la dichiarazione di stato di emergenza. «Un provvedimento che consente erogazione di fondi di ristoro in tempi rapidi, come richiesto dalla Sardegna per riavviare le attività produttive danneggiate. La Giunta aveva immediatamente approvato la dichiarazione di stato di emergenza regionale, avviando l'iter con il Governo che ha risposto prontamente. I territori colpiti non saranno lasciati soli, così come quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi, che hanno perso la casa, l'azienda, il bestiame, i sacrifici di tutta la vita». Solinas ha anche assicurato l’assoluto sostegno per «l'orientamento tracciato dal Governo e indirizzato ad inasprire le pene per i piromani. Fondamentali sono la prevenzione e l'azione investigativa svolta dal nostro Corpo forestale regionale, che anche oggi ha portato all'arresto di un incendiario, il quinto quest'anno, mentre sono 39 le persone denunciate e 1000 gli interventi effettuati sul campo».

Le reazioni

«Un’ottima notizia per tutti i sardi e per tutto il nostro Paese che ha visto intere zone della Sardegna, della Calabria, del Molise e della Sicilia devastate dalle fiamme». Così il deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, ha commentato il via libera del Cdm. «Ora vanno inasprite le pene per i piromani e va aperto un serio dibattito in Parlamento sul rafforzamento del sistema di Protezione civile che sta lavorando tanto e bene anche su questo fronte grazie alla professionalità del suo capo, Fabrizio Curcio, e della sua squadra ad ogni livello, ma che necessità di maggiori risorse e attenzioni». Così Maristella Gelmini, ministra per gli Affari regionali: «L'estate ha visto molti territori colpiti da incendi, prevalentemente dolosi. E allora il primo provvedimento che abbiamo assunto in Consiglio, alla ripresa, è la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise»

Senza tregua

Intanto non si ferma la morsa del fuoco e l’azione criminale degli incendiari. Anche ieri le fiamme non hanno risparmiato l’Isola. Su un totale di 21 incendi, sono stati tre i roghi particolarmente violenti che hanno richiesto l’intervento massiccio del Corpo forestale, di Vigili del fuco, di Forestas e delle organizzazioni di volontariato dell’antincendio. Insieme alle squadre a terra dell’apparato regionale, sono stati schierati ancora una volta mezzi aerei.

Gli interventi

A Nurri, in località “Taccu de Nurri”, gli interventi per fermare il cammino divoratrice del fuoco sono stati coordinati dal personale della stazione della Forestale di Isili, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo del velivolo proveniente dalle basi operative di Sorgono e Villasalto. Sono intervenute inoltre tre squadre dell’Agenzia Forestas e da una squadra di volontari delle associazioni di Isili. L’elicottero della base di Marganai si è alzato in volo per raggiungere invece le campagne di Samassi, e coadiuvare le operazioni dei ranger di Sanluri. Per avere ragione del fuoco sono state schierate anche due squadre della Compagnia barracellare. Solo alle 17 le fiamme sono state definitivamente spente. A Sorso, località “Pedra Mincina”, insieme alle squadre a terra del Corpo di Sassari hanno operato due elicotteri arrivati da Bosa e Anela.

Un lavoro senza tregua questo dell’apparato antincendi cominciato prima dell’inizio dell’estate e che non sembra destinato ancora a fermarsi. Neppure quello delle squadre investigative del Corpo forestale.

RIPRODUZIONE RISERVATA