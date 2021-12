«Stato di crisi per le campagne» 

«Così non possiamo più andare avanti, - tuona il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas –, la zona che abbiamo visitato oggi era votata alla coltivazione dei cereali, ma ormai è impraticabile. Va bene dichiarare lo stato di calamità naturale, ma è necessario che gli indennizzi vengano dati in tempi stretti agli agricoltori».

«L’agricoltura sarda è in ginocchio, se non arriveranno segnali e aiuti concreti siamo pronti a scendere in piazza», avverte Coldiretti Sardegna che, ieri, ha visitato insieme ad alcuni agricoltori i campi, nelle campagne di Sestu, ancora allagati dalle persistenti piogge delle ultime settimane e al momento non coltivabili.

«Delusi e beffati». È così che si sentono le aziende agricole sarde messe a dura prova prima dai continui cambiamenti climatici e poi dalla burocrazia che si traduce in carte e attese infinite e di conseguenza in ulteriori perdite e mancate programmazioni.

Disastri annunciati

Da un'analisi di Coldiretti negli ultimi 50 anni i disastri causati da eventi meteo estremi sono aumentati di cinque volte. Solo nel 2021 si è registrato un aumento del 65% di grandinate, bombe d'acqua, bufere e tempeste di vento alternate a ondate di calore.

Dunque, l’elenco delle calamità naturali cresce e nella stessa stagione capita che si verifichino diversi eventi atmosferici, a questi si aggiungono le richieste di ristori, con pratiche sempre più farraginose e complicate che, però, non vengono chiuse.

«Dobbiamo sfruttare tutte le nuove tecnologie per azzerare la burocrazia e limitare le calamità naturali – continua Demurtas –, eclatante è l’indennizzo relativo alla siccità del 2017. Stiamo aspettando da quattro anni, ma rischiamo anche che la pratica venga cestinata perché sono scaduti i tempi».

Tempi lunghi

Burocrazia complicata anche dal numero elevato di domande arrivate negli uffici regionali. Dall’ultimo report della Regione dell’aprile 2021 risulta, infatti, che il 4% delle domande erano in istruttoria, mentre il 26% era state chiuse con esito positivo ed erano in liquidazione. Il 32%, circa 7mila domande, invece, sono state giudicate inammissibili, ma recuperate con il de minimis, grazie a una proposta di Coldiretti Sardegna.

«Nella delibera si propone anche di liquidarle in de minimis, senza tra l’altro consultarci e penalizzando ulteriormente le aziende che hanno già subito perdite di oltre il 30% del fatturato da quattro anni. Non possiamo andare oltre, le aziende sono da una parte in sofferenza e dall’altra si sentono prese in giro», conclude Demurtas.

A lanciare l’allarme per il settore ortofrutticolo in affanno è anche Confagricoltura Sardegna. «La pioggia incessante di questi ultimi due mesi ha compromesso le produzioni ortofrutticole con danni che in alcune aree raggiungono il 70% tra mancati raccolti e mancate semine per la prossima stagione», afferma Paolo Mele numero uno dell’associazione. «Dal Sassarese al Sulcis passando per l’Oristanese, il Medio Campidano e il Campidano di Cagliari l’acqua ha distrutto migliaia di ettari coltivati e sta rendendo impraticabile la raccolta di ciò che è rimasto. Per questo la Regione deve dichiarare subito lo stato di calamità naturale».

